Baller League live auf ProSieben MAXX, Joyn und bei ran: Max Kruse wird Manager

Max Kruse wird Teil der Baller League. Der ehemalige deutsche Nationalspieler wird bei der Liga von Lukas Podolski und Mats Hummels Manager. ran ist ab Januar live dabei.

Nur einen Tag nach seinem Rücktritt aus dem professionellen Fußballgeschäft hat Max Kruse sein nächstes Projekt angekündigt.

Der ehemalige Nationalspieler steigt bei der neuen Baller League (ab 22. Januar live auf ProSieben MAXX und Joyn) als Teammanager ein. "Nach meiner Karriere werde ich mich an Projekten beteiligen, die mir Spaß machen und mit denen ich mich identifizieren kann. Das Konzept der Baller League hat mich sofort gepackt", sagte Kruse.

Zwölf Teams, die jeweils von bekannten Persönlichkeiten gemanagt werden, treten ab dem 22. Januar 2024 montags in der Motorworld in Köln gegeneinander an, der Sieger wird nach elf Spieltagen am 23. März 2024 beim "Final Four" gekürt. Innovative Regeln sollen Tempo und Spannung garantieren.

ran überträgt die Baller League ab 22. Januar 2024 immer montags ab 16 Uhr in voller Länge bei Joyn.

Außerdem überträgt ProSieben MAXX immer montags ab 20:15 Uhr bis 21:30 Uhr das Top-Spiel live im Free-TV. Natürlich ist das Top-Spiel auch auf Joyn oder im Livestream auf ran.de und in der ran-App zu sehen.

Highlights und einzelne Szenen der Spiele bekommt ihr auch auf Joyn sowie auf ran.de und in der ran-App.