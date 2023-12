Highlights und einzelne Szenen der Spiele bekommt ihr auch auf Joyn sowie auf ran.de und in der ran App.

Außerdem überträgt ProSieben MAXX immer montags ab 20:15 Uhr bis 21:30 Uhr das Top-Spiel live im Free-TV. Natürlich ist das Top-Spiel auch auf Joyn oder im Livestream auf ran.de und in der ran -App zu sehen.

ran überträgt die Baller League immer montags ab 16 Uhr in voller Länge bei Joyn.

"Beim ersten Gespräch war mir klar: Ich bin dabei. Weil ich genau diesen Straßenfußball verkörpere", verriet "Poldi" in der "Sport1"-Sendung "Doppelpass" über sein Engagement. Neben dem sportlichen Wettbewerb gehe es auch um "Spaß und Entertainment". Generell gelte: "Einfach mal machen, einfach spielen, die Leute von der Leine lassen."

Die Baller League - unter anderem gegründet von den Fußball-Weltmeistern Lukas Podolski und Mats Hummels - geht am 8. Januar 2024 an den Start. Sie bietet schnellen, intensiven Fußball auf dem Kleinfeld. Fußballstars und Streaming-Größen coachen als Kapitäne ihr Team und kommentieren die Spiele.

Der erste Spieltag steht am 8. Januar an. Weitere zehn Spieltage folgen an den jeweiligen Montagen danach.

Am 23. März 2024 (Samstag) steigt der Finaltag. Beim Final-4-Wochenende stehen dann die Halbfinals, das Spiel um Platz 3 sowie das große Finale an.