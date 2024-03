Baller League, 7. Spieltag: VfR Zimbos erobern ersten Tabellenplatz, Eintracht Spandau fällt zurück

Anzeige

Die Baller League hat ihren 7. Spieltag absolviert und kommt dem Final Four immer näher! An der Spitze kämpfen gleich mehrere Teams um den Einzug ins Final Four. Spannung ist also garantiert!

Am 7. Spieltag der Baller League hat Ex-Bundesliga-Star Mike Hanke. Der 40-Jährige stand in Köln für Hardstuck Royale, das Team von Twitch- und YouTube-Star Trymacs, auf dem Platz und sorgte schon vor Beginn für Lacher.

Angesprochen auf Stefan Effenberg, Coach der Gönrgy-Allstars, die ihr Partie gegen die VfR Zimbos mit 1:2 verloren, erklärte Hanke, dass er mit dem "Tiger" vor einigen Jahren mal bei einem Hallenturnier in Shanghai teilnahm und deswegen nicht glaubt, dass Effenberg heute in der Baller League spielen könnte: "Das sah schon damals nicht mehr so gut aus."

Hanke selbst konnte den Abwärtstrend von Hardstuck Royale teilweise aufhalten. Gegen Beton Berlin erkämpfte sich das Team von des Ex-Bundesliga-Stars ein 2:2.

Hanke erzielte das wichtige 2:2 kurz vor Ende der Partie und war somit maßgeblich am Punktgewinn seiner Mannschaft beteiligt. Trotz des Remis darf sich Beton Berlin weiter Hoffnungen auf das Final Four machen.