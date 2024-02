Baller League am Montag live mit Ex-Bayern-Star Ze Roberto

Anzeige

Am Montag wird bei der Baller League (live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de) ein echter Weltstar gegen den Ball treten: Ex-Bayern-Star Ze Roberto. Zudem geben zwei neue ehemalige Bundesliga-Profis ihr Debüt in Köln.

Der Montag steht schon seit einiger Zeit im Zeichen der Baller League.

Nun steht am 26. Februar der 6. Spieltag der Baller League an (live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de) und dabei werden einige neue Ex-Profis mit am Start sein.

Der größte Name, der sein Debüt in der Baller League feiern wird, ist der frühere Bayern-Star Ze Roberto. Der Brasilianer wird für den Käfigtiger FC spielen.

In seiner aktiven Karriere wurde der 49-Jährige unter anderem Vize-Weltmeister mit der "Selecao" (1998), holte mit den Münchnern je vier Meistertitel und DFB-Pokalsiege. Schon vor seiner Zeit in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen, den Bayern und dem HSV gewann der einstige Mittelfeldspieler 1998 mit Real Madrid die Champions League.

Ze Roberto bestritt 336 Bundesliga-Begegnungen für Leverkusen, die Bayern und den Hamburger SV. Dabei erzielte der Brasilianer 39 Treffer und steuerte 97 Vorlagen bei.

Für die brasilianische Nationalmannschaft lief der in Sao Paulo geborene Ze Roberto 84 Mal auf, erzielte sechs Treffer. Er war 1997 und 1999 Teil des brasilianischen Teams, welches jeweils die Copa America gewinnen konnte.