Die Premierensaison der Baller League ist beendet. Im Finale des Final-Four-Turniers in Düsseldorf sicherte sich Streets United den Titel.

Streets United ist der erste Champion der neuen Baller League. Im Finale des Final-Four-Turniers vor gut 12.000 Zuschauern im PSD Bank Dome von Düsseldorf gewann das Team um die Manager Alisha Lehmann und Lukas Podolski gegen Calcio Berlin um Nico Heymer, Christoph Kröger und Niklas Levinsohn mit 7:5. Für Liga-Mitbegründer Podolski, der nicht persönlich vor Ort sein konnte, war es somit der perfekte Start in das neue Zeitalter.

"Ich hätte es am Anfang nicht erwartet. Jetzt müssen wir das alles erstmal sacken lassen", sagte Matchwinner Manuel Fischer bei "Joyn": "Ich freue mich einfach für die Jungs, es war schon viel Aufwand dabei. Aber jetzt muss ich erstmal in die Eistonne."

Im Traumfinale zwischen dem Hauptrundensieger Calcio, der im Halbfinale die Las Ligas Ladies krachend rausgeworfen hatte, und dem Zweiten Streets, der Kultklub Eintracht Spandau den Finaleinzug vermasselte, konnte sich zunächst kein Team einen Vorteil erarbeiten. Die gefährlichsten Szenen kamen durch Freistöße. Erst packte Kevin Weggen seine rechte Klebe aus, bei Streets setzte Fischer einen Freistoß an den Pfosten.

Die letzten drei Minuten der ersten Halbzeit wurden im Plusone-Modus gespielt, beide Teams begannen mit jeweils einem Feldspieler plus Torwart - und Calcio ging durch Yazid Tambo in Führung. Mit einem zusätzlichen Spieler pro Team glich Gjorgji Antoski zum 1:1 aus. So ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Tambo hatte gut zwei Minuten nach dem Seitenwechsel die erneute Führung für Calcio auf dem Fuß, traf aber nur den Pfosten. Kurz darauf ließ wiederum Fischer für Streets die Riesenchance liegen und schob einen Ball rechts am leeren Tor vorbei.

Es ging weiter hin und her, dann fasste sich Tyreece Herzhauser ein Herz und versenkte den Ball mit links perfekt im langen Eck. Nicht einmal eine Minute später machte Julian Schieber den Doppelschlag für Streets zum 3:1 perfekt. Ein verwandelter Penalty nach dritter Ecke durch Sascha Bigalke brachte Streets endgültig auf die Siegerstraße.