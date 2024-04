Das Finale furioso der ersten Saison der Baller League steht an: Am Montag treten Calcio Berlin (mit Nico Heymer, Christoph Kröger und Niklas Levinsohn), Streets United (mit Lukas Podolski und Alisha Lehmann), Eintracht Spandau (mit Hans Sarpei und HandOfBlood) und Las Ligas Ladies (mit Jule Brand und Selina Cerci) im Final Four gegeneinander an und spielen den ersten Meister aus ( 2. Halbfinale & Finale ab 20:15 Uhr LIVE auf ProSieben MAXX, ran.de und in der ran-App ).

Rafati: Das weniger. Du fängst als Schiedsrichter an. Und dann entwickelst du einen Spaß an dem Sport und steigerst dich rein. Weil du von Jahr zu Jahr aufsteigst. Dann hast du eine Karriereleiter und strebst immer nach mehr, mehr, mehr. Wenn du aus der Kreisliga in den Bezirk aufsteigst, vom Bezirk in den Verband, dann Oberliga, Regionalliga, und dann schnupperst du schon am Profifußball. Dann bist du geil darauf, in die Bundesliga zu kommen. Das war auch nicht unbedingt ein Ziel, sondern vielmehr ein Wunsch. Und ich habe es nie bereut.

Rafati: Ich hatte irgendwann eine Krise als Schiedsrichter. Das fing an, als wir einen Führungswechsel hatten. Ich habe damals meine Meinung gesagt. Ich habe gesagt: 'Das, was wir machen, ist verboten'. Denn es wurden Dinge gemacht, die nicht erlaubt waren. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass ich auf ein Abstellgleis komme. Ich habe Fehler gemacht als Schiedsrichter, das ist unumstritten. Und wenn du Fehler machst auf dem Platz, hast vorher den Mund aufgemacht und deine Meinung gesagt und bist nicht der Typ, der zu allem 'Ja' und 'Amen' sagt, dann bietest du eine Angriffsfläche. Mir war aber nicht bewusst, dass es diplomatisch nicht klug ist. Und deshalb bin ich dann einen Weg gegangen, der sehr, sehr, sehr brutal war. Und der hat mich dann ganz weit in eine Krise geführt.

Rafati: Natürlich sind die Spiele Bayern gegen Dortmund immer etwas Besonderes. Aber auch wenn ich international unterwegs war. Ich war beim Clasico Real Madrid gegen Barcelona in der Champions League Torrichter. Da hast du Lionel Messi gegen Cristiano Ronaldo. Du hast mit denen noch im Flugzeug gesessen, hast mit denen gequatscht. Das sind schon tolle Momente. Das Interessante an dem Fußballsport ist, dass du nicht nur nach München, Madrid oder Barcelona kommst. Ich war auch in Katar, Saudi-Arabien, Armenien, Albanien. Das sind Flecke gewesen auf der Erde, die man sonst privat nie bereisen würde. Und so bist du durch den Fußball dorthin gekommen. Das waren genauso grandiose, schöne Zeiten.

Rafati: Der angesprochene Führungswechsel war ein Prozess über 18 Monate. Und in diesen 18 Monaten - dadurch, dass ich meine Meinung geäußert und auf dem Platz Fehler gemacht hatte - wurde ich von den Führungskräften verbal attackiert. Unter anderem hatten wir einen Lehrgang, auf dem Fehlentscheidungen gezeigt wurden. Und so, wie man mich vor der versammelten Mannschaft vorgeführt hat, war das für mich verletzend. Ich habe mich schlecht gefühlt. Als nicht gut genug. Das geht dir persönlich unter die Haut. Ich habe das sehr persönlich genommen, anstatt nur die Leistung zu sehen. Und das Schlimme war, dass die Kollegen danach alle zu mir kamen und mir beigepflichtet haben: 'Ey, ich kann dich nicht verstehen. Das ist Mist, was man mit dir macht.' Mir war nicht bewusst, dass ich damals meinen Mund aufgemacht habe und deshalb Prügel einstecken musste. Das hat mir damals wahnsinnig wehgetan. Und dieser Prozess ging immer weiter.

ran: Wo war denn die Spitze?

Rafati: Die Spitze war, als ich einen Fehler gemacht habe bei einem Bundesligaspiel. Da war ich auch wirklich schlecht, das muss man ganz klar sagen. Am Telefon wurde mir gesagt: 'Babak, das Geschäft verbrennt Leute. Wir müssen schauen, was wir mit dir machen.' Das ging mir wieder unter die Haut. Anstatt auf der sachlichen Ebene zu bleiben, war ich vielmehr auf der persönlichen Ebene, war emotional und wollte als Mann stark sein, dagegenhalten. Das war aber letztendlich wirklich ein Verbrennen. Dann hatte ich sechs Wochen Pause, habe kein Spiel gekriegt. Dann bin ich wieder auf den Platz. HSV gegen Mainz, 18. Minute, Lattenkracher, kein Videobeweis. Der Ball geht vor die Torlinie. Der Assistent zeigt Tor an. Ich übernehme die Entscheidung. Und ich hatte noch 72 Minuten bis zum Ende und wusste zu dem Zeitpunkt: 'Scheiße, das war ja eine Fehlentscheidung.' Nach dem Spiel wurde mir dieser Fehler von meinen Führungskräften angelastet. Und ich als Gerechtigkeitsfanatiker und Perfektionist konnte damit überhaupt nicht umgehen. Und dann gehst du immer weiter in den Tunnel, nimmst diesen Kampf an, hast Männerideale, musst ja stark sein, darfst keine Gefühle zeigen. Deine Blicke werden dann immer unschärfer. Als wenn du Tränen in den Augen hast. Du siehst Dinge, aber nicht klar, weil du im mentalen Bereich weiter reinsteigst in diese Lawine. Und diese Lawine überrollt dich eines Tages. Bei mir ging das weiter, weiter, weiter bis in diese Nacht des Suizidversuchs vor dem Bundesligaspiel.

ran: Begeben wir uns mal in diese Nacht vor dem Spiel Köln gegen Mainz am 19. November 2011. Beschreiben Sie uns doch bitte Ihre Gefühle in dieser Nacht.

Rafati: Ich muss immer wieder betonen: Damals habe ich gedacht, dass meine Führungskräfte schuld sind. Heute weiß ich, dass ich die größte Verantwortung für das habe, was passiert ist. Damals fühlte ich mich immer kleiner, immer schlechter. Ich fühlte mich nicht mehr gut genug. Dann bekam ich das Spiel Köln gegen Mainz. Wir reisen wie immer einen Tag vorher an. Wir sind zum Essen zum Italiener, wir sind zurück ins Hotel. Und ich lasse zum ersten Mal dieses Abschlussbier ausfallen. Ich kann nicht und ich will nicht. Wir gehen aufs Zimmer, ich schließe die Zimmertür. Und irgendwie ist heute Abend alles anders, so nebulös. Ich habe auch nichts geplant. Es passiert auf einmal alles im Affekt. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr da raus und ein Spiel pfeifen. Und ich denke auch nicht eine Sekunde an den Tod. Das Einzige, was mir durch den Kopf geht: Ich will diesen brutal hässlichen, unmenschlichen Film in meinem Kopf beenden. Und greife in dem Moment im Zimmer nach allem, was mir in die Hände kommt und setze es als Waffe gegen mich selbst ein. Und das ist ein Kampf auf Biegen und Brechen. Stundenlang. Und irgendwann habe ich diesen Filmriss. Aber eines werde ich in meinem Leben nie vergessen: Ich hätte am liebsten in dieser Nacht diese Hotelzimmertür aufgerissen und in die Welt gebrüllt: 'Ich wollte doch nur als Mensch behandelt werden.'