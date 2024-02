Baller League, 3. Spieltag: Drama-Ende bei den Protatos - Eintracht Spandau furios

Die Baller League startet ab dem 22. Januar (live auf ProSieben Maxx, Joyn und ran.de) . Wir zeigen Euch, welche 12 Teams und zugehörige Manager in der Liga an den Start gehen. Dabei sind einige Ex-Bundesliga-Spieler am Start wie Christian Clemens, Richard Sukuta-Pasu, Moritz Leitner, Lukas Raeder, Samed Yesil oder Marcel Heller.