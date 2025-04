Der 8. Spieltag der Baller League hatte einiges zu bieten. Ex-Profi Thorsten Kirschbaum glänzte mit zahlreichen Paraden beim Sieg von Calcio Berlin, Max Kruse trifft, aber verliert dennoch mit Hollywood United.

Tore, Skills, Drama - der achte Spieltag der Baller League am Flughafen Berlin Tempelhof hatte es wieder in sich!

Am späten Montagabend lieferten sich Golden XI und die Käfigtiger beim 5:5 (4:4)-Unentschieden einen torreichen Schlagabtausch.

Für Golden XI traf Julien Vercauteren drei Mal, zudem schnürte Nils da Costa Perreira einen Doppelpack. Aufseiten der Käfigtiger traf Joshua Sumbunu ebenfalls doppelt, zudem konnten sich noch Marco Cirillo und Liridon Krasniqi in die Torschützenliste eintragen.

Getragen vom überragenden Torhüter Thorsten Kirschbaum siegte Calcio Berlin letztlich klar mit 4:1 (3:1) gegen den FC Nitro von Nader Jindaoui.

Schon in der ersten Minuten ging Calcio Berlin durch den früheren Profi Bastian Oczipka in Führung. Mit Manuel Fischer sorgte ein weiterer Ex-Profi in der zwölften Minute für das zwischenzeitliche 2:1 und Meik Kühnel erzielte noch vor der Pause den dritten Treffer für Calcio Berlin, nachdem Sascha Marinkovic kurz davor auf 1:2 verkürzte.