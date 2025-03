Die Expansion der Baller League über die Deutschland hinaus schreitet weiter voran. Nun gibt es einen Investor mit großem Namen: Die Firma von Michael Jordan investiert in die Kleinfeld-Liga.

Von Kai Esser

Nach dem Erfolg der Baller League in seinen ersten beiden Saisons will die Liga weiter expandieren.

Nachdem bereits erste Schritte in Großbritannien und den USA gemacht wurden, kann sich die Liga jetzt über einen neuen Unterstützer freuen: Die Firma Courtside Ventures wird künftig in die Baller League investieren.

Anteilseigner der Firma, die sich auf kurzweilige Sportformate spezialisiert, ist niemand geringeres als NBA-Legende Michael Jordan.

"Besonders stolz macht uns, dass mit Courtside Ventures ein Partner an Bord ist, der nicht nur in innovative Sportprojekte investiert, sondern hinter dem auch Legenden wie Michael Jordan stehen. Das bestätigt uns in unserer Vision, die Baller League als globale Marke im modernen Fußball zu etablieren", sagt Gründer Felix Starck.