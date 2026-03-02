Bundesliga live in Sat.1, auf ran.de und joyn
1. FC Köln vs. Borussia Dortmund: Heute Bundesliga im TV, Livestream & Liveticker
- Aktualisiert: 07.03.2026
- 11:32 Uhr
Am 26. Spieltag der Bundesliga trifft Borussia Dortmund auswärts auf den Aufsteiger 1. FC Köln. So verfolgt ihr das Spiel heute im TV, Livestream und Liveticker.
Nach der Pleite im deutschen Klassiker gegen den FC Bayern (2:3) geht es für Borussia Dortmund am 26. Spieltag der Bundesliga zum Aufsteiger 1. FC Köln.
Trotz gutem Kampf und einer Halbzeitführung musste sich die Elf von Niko Kovac gegen die Münchner geschlagen geben und somit liegt der FCB nun schon elf Punkte vor dem BVB in der Tabelle auf Platz 1.
Mit Köln wartet nun ein Team auf den BVB, bei dem es zuletzt so gar nicht lief. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok ist seit vier Partien in der Bundesliga sieglos, holte in dieser Phase nur einen Punkt beim 2:2 zuhause gegen Hoffenheim.
Allerdings sollte Dortmund das Duell bei den Rheinländern dennoch nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn im Hinspiel mühte sich die Borussia nur zu einem 1:0-Sieg. Maximilian Beier traf in der Nachspielzeit zum viel umjubelten Sieg.
ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Spiel der Bundesliga am Samstagabend.
1. FC Köln vs. Borussia Dortmund heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?
- Partie: 1. FC Köln vs. Borussia Dortmund
- Wettbewerb: Bundesliga; 26. Spieltag
- Datum: 7. März 2026
- Uhrzeit: 18:30 Uhr
- Austragungsort: RheinEnergieStadion (Köln)
Köln empfängt Dortmund: Läuft die Bundesliga heute live im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV übertragen.
1. FC Köln - Borussia Dortmund live: Wer zeigt heute das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?
Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 18:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Bundesliga live: Wo kann ich Köln vs. BVB heute im Livestream sehen?
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Dortmund zu Gast in Köln: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga heute?
Einen Liveticker gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung vom 1. FC Köln vs. Borussia Dortmund heute
- Begegnung: 1. FC Köln vs. Borussia Dortmund
- Datum und Uhrzeit: 7. März 2026; 18:30 Uhr
- Trainer: Lukas Kwasniok (1. FC Köln), Niko Kovac (Borussia Dortmund)
- Free-TV: -
- Pay-TV: Sky
- Livestream: Sky Go, WOW TV
- Liveticker: ran.de