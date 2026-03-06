Bayern München feiert gegen Borussia Mönchengladbach eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Duell in Bergamo. Noten und Einzelkritik des FCB. Aus der Allianz Arena berichten Martin Volkmar und Anne Malin Der FC Bayern zieht an der Tabellenspitze weiter einsam seine Kreise. Trotz mehrerer Wechsel war der 4:1 (2:0)-Heimsieg über Borussia Mönchengladbach nie gefährdet. Damit geht die Mannschaft bestens gerüstet ins Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag bei Atalanta Bergamo. Sorgen macht allerdings die erneute Verletzung von Kapitän Manuel Neuer, der zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Dagegen konnten die meisten der neu ins Team rotierten Spieler überzeugen, allen voran Leon Goretzka und Nicolas Jackson. ran liefert die Noten und die Einzelkritik der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany.

Manuel Neuer Der Torhüter kehrt nach überstandenem Muskelfaserriss wieder zurück. Muss schon nach zwei Minuten einen Distanzschuss von Reitz entschärfen. In der Folgezeit kaum noch gefordert. Muss dann zur Pause draußen bleiben und wird durch Urbig ersetzt. Offen, ob er rechtzeitig fürs Achtelfinal-Hinspiel der Champions League fit wird. ran-Note: 3

Konrad Laimer Der Österreicher ist defensiv kaum gefordert und geht daher immer wieder mit nach vorne. Viele gute Aktionen und mit dem schönen Abschluss zum 2:0 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Auch nach dem Wechsel auffällig, Schuss ans Außennetz (52.). Geht neun Minuten später vom Feld. ran-Note: 2

Dayot Upamecano Der Franzose mit kleineren Wacklern, aber insgesamt sicher und auch zu selten von den weitgehend harmlosen Gästen gefordert. Macht ebenfalls nach 61 Minuten Platz, für ihn kommt Stanisic. ran-Note: 3

Minjae Kim Der Südkoreaner ersetzt den geschonten Jonathan Tah. Ordentliche Vorstellung, allerdings defensiv auch nicht mit allzu viel Arbeit. Passt jedoch wie die gesamte Abwehr vor dem 1:4 nicht mehr auf. ran-Note: 3

Tom Bischof Der Neuzugang kommt anstelle von Stanisic wieder mal links hinten zum Einsatz. Dort mit wenig Arbeit, hält nach vorne aber vor allem Diaz den Rücken frei ohne selbst großen Drang nach vorne zu entwickeln. ran-Note: 3

Joshua Kimmich Von Beginn an der gewohnte Ballverteiler im Mittelfeld, der die meisten Münchner Angriff einleitet. Lässt es nach der klaren Führung ein wenig langsamer angehen, hat aber immer wieder gute Szenen. So wie sein Lupfer auf Goretzka. ran-Note: 3

Leon Goretzka Wenige Tage, nachdem ihm Bundestrainer Julian Nagelsmann praktisch einen Startplatz bei der WM versprochen hat, darf der Edelreservist auch im Verein mal wieder von Anfang an ran und ist merklich beflügelt. Viele Ballkontakte und einige gelungene Offensivaktionen, allen voran sein herrlicher Lupfer vor dem 1:0 von Diaz. Verpasst knapp nach Kimmichs Vorlage mit einer Direktabnahme das 4:0 (74.). ran-Note: 2

Lennart Karl Der zuletzt schwächelnde Youngster ist in der ersten Halbzeit einer der Aktivposten und hat mehrere gute Möglichkeiten, unter anderem ein Abseitstor (10.). In der zweiten Hälfte nicht mehr ganz so auffällig, aber nach schönem Solo mit der Flanke zu Jacksons 4:0. ran-Note: 2

Jamal Musiala Der Nationalspieler kehrt ebenfalls in die Anfangsformation zurück und lässt sein Können mehrfach aufblitzen. Kommt aus dem Spiel aber nicht zu gefährlichen Szenen, so dass er seinen Treffer vom Elfmeterpunkt machen muss. Trifft von dort souverän zum 3:0 (57.) und feiert sein erstes Bundesligator seit elf Monaten. ran-Note: 3

Luis Diaz Der Kolumbianer ist engagiert wie immer, kann sich aber zunächst nicht in Szene setzen. Trifft dann mit seiner ersten guten Gelegenheit zur Führung (33.) und ist danach besser im Spiel. Bereitet in der Nachspielzeit das 2:0 vor und leitet im Zusammenspiel mit Jackson auch den Elfmeter ein. Wird kurz darauf ausgewechselt. ran-Note: 2

Nicolas Jackson Die Chelsea-Leihe rückt für den verletzten Harry Kane in die Sturmspitze und zeigt seine beste Leistung im FCB-Dress. Tut sich zunächst schwer, für Gefahr zu sorgen. Scheitert zweimal aus aussichtsreicher Position (35., 44.), bereitet dann aber das 2:0 ein und holt den Strafstoß vor dem 3:0 heraus. Und belohnt sich in der 80. Minute mit dem Treffer zum 4:0. Bundesliga-Treffer Nummer 4. ran-Note: 2

Jonas Urbig (ab 46.) Der Keeper, der die letzten beiden Pflichtspiele bestritten hatte, muss zur zweiten Hälfte erneut den angeschlagenen Neuer ersetzen. Hat fast nichts zu tun, weil die Gäste nach dem klaren Rückstand praktisch gar nicht mehr vor sein Tor kommen. Ohne Probleme bei Machinos Kopfball (71.). Beim Gladbacher Ehrentreffer durch Mohya nach vorherigem Pfostentreffer von Chiarodia chancenlos (89.). ran-Note: 3

Josip Stanisic (ab 61.) Der Kroate ersetzt Upamecano und rückt neben Kim in die Innenverteidigung. Räumt dort das wenige, was er klären muss, souverän ab. ran-Note: 3

Raphael Guerreiro (ab 61.) Der Portugiese kommt für Laimer in die Partie, spielt aber wesentlich offensiver. Hat dort jedoch keine nennenswerte Aktion. ran-Note: 4

Maycon Cardozo (ab 61.) Der 17 Jahre alte Brasilianer, der vor knapp zwei Jahren vom Kooperationspartner Bangkok Christian College FC nach München kam, feiert sein Pflichtspiel-Debüt. Zeigt auf der rechten Offensivseite einen engagierten Auftritt, hat aber keinen Torabschluss. Stellt sogar eine Bestmarke auf: Kleinster Spieler, der in dieser Saison zum Einsatz gekommen ist. ran-Note: 3