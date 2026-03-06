FC Bayern: Nächste Verletzung bei Manuel Neuer - Einsatz gegen Atalanta Bergamo unsicher

Der FC Bayern wechselt zur zweiten Halbzeit gegen Gladbach den Torwart. Ob Manuel Neuer in wenigen Tagen in der Champions League spielen kann, ist ungewiss.

Verwunderung zu Beginn der zweiten Halbzeit in der Allianz Arena.

Statt Manuel Neuer betritt Jonas Urbig den Rasen und bestreitet gegen Borussia Mönchengladbach die zweiten 45 Minuten.

Nach dem 4:1-Sieg gab Bayerns Sportvorstand Max Eberl eine erste vorsichtige Diagnose ab.

"Die Wade - mal schauen was es ist", sagte Eberl nach den Spiel auf die Frage, was der Grund für die Auswechslung war. Er hoffe nicht, dass es schlimm ist, so Eberl weiter: "Ich kann es aber so kurz nach dem Spiel auch nicht sagen."