bundesliga
FC Bayern: Nächste Verletzung bei Manuel Neuer - Einsatz gegen Atalanta Bergamo unsicher
- Aktualisiert: 07.03.2026
- 10:59 Uhr
- Tobias Wiltschek
Der FC Bayern wechselt zur zweiten Halbzeit gegen Gladbach den Torwart. Ob Manuel Neuer in wenigen Tagen in der Champions League spielen kann, ist ungewiss.
Verwunderung zu Beginn der zweiten Halbzeit in der Allianz Arena.
Statt Manuel Neuer betritt Jonas Urbig den Rasen und bestreitet gegen Borussia Mönchengladbach die zweiten 45 Minuten.
Nach dem 4:1-Sieg gab Bayerns Sportvorstand Max Eberl eine erste vorsichtige Diagnose ab.
"Die Wade - mal schauen was es ist", sagte Eberl nach den Spiel auf die Frage, was der Grund für die Auswechslung war. Er hoffe nicht, dass es schlimm ist, so Eberl weiter: "Ich kann es aber so kurz nach dem Spiel auch nicht sagen."
Externer Inhalt
Mit Blick auf das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League bei Atalanta Bergamo am Dienstag (ab 21 Uhr im Liveticker) konnte auch Trainer Vincent Kompany noch keine Entwarnung geben.
Neuer: Kompany will "nicht zu viel spekulieren"
"Das nächste Spiel ist fast schon da. Er hat schon was gespürt an der Wade", sagte der Belgier bei der Pressekonferenz."
Wenn es nicht schlimm ist, werden wir ihn nicht so lange verlieren. Ich will aber nicht zu viel spekulieren."
Externer Inhalt
VIDEO: Kompany gibt Update zur Neuer-Verletzung
Neuer hatte bereits die vergangenen beiden Spiele wegen eines Muskelfaserrisses verpasst.
Direkt vor Beginn der zweiten Halbzeit hatte "Sky"-Reporter Hansi Küpper noch über die Verletzung gesagt: "Wir haben die Info, dass es nicht so schlimm sein soll."