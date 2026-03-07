Borussia Mönchengladbach verliert nicht nur das Spiel beim FC Bayern, sondern auch seinen Leistungsträger Rocco Reitz mit einer Roten Karte. Der Platzverweis sorgt für viele Diskussionen. Schiedsrichter Robert Schröder erklärt seine Entscheidung.

Für Borussia Mönchengladbach gab es im Freitagsspiel der Bundesliga beim Rekordmeister FC Bayern nichts zu holen.

Die Gladbacher verloren nicht nur klar mit 1:4 und stecken weiter im Abstiegskampf fest, fast noch schmerzhafter war der Platzverweis gegen Rocco Reitz.

Der Mittelfeldspieler brachte gut zehn Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit Bayern-Stürmer Nicolas Jackson im Strafraum zu Fall, zusätzlich zum Elfmeter sah Reitz von Schiedsrichter Robert Schröder auch noch Rot wegen einer Notbremse. Eine Entscheidung, die im Nachgang für Gesprächsstoff sorgte.

Gladbach-Trainer Eugen Polanski zweifelte nicht an der Richtigkeit des Strafstoßes, empfand die Rote Karte aber als "zu hart". Zumal Reitz damit im immens wichtigen Heimspiel der "Fohlen" am kommenden Freitag gegen den FC St. Pauli gesperrt fehlen wird.