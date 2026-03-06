Nach Manuel Neuers erneuter Verletzung muss sich der FC Bayern langsam fragen, ob er sich einen Torwart in Altersteilzeit leisten kann und will. Ein Kommentar.

Vom FC Bayern berichtet Martin Volkmar

Der ehemalige spanische Nationalkeeper Pepe Reina verließ den FC Bayern 2015 nach nur einer Saison und mickrigen drei Bundesligaspielen, weil er damals im besten Torhüteralter hinter Manuel Neuer nicht mal ansatzweise die Chance auf mehr Spielpraxis sah.

So ging es auch anderen Topleuten hinter dem einstigen Welttorhüter wie etwa Alexander Nübel, der als deutscher U-21-Nationalspieler und Schalker Stammspieler mit großen Ambitionen an die Säbener Straße kam, aber nie aus Neuers großem Schatten treten konnte und deshalb die Flucht ergriff.

Doch mittlerweile lässt der FCB-Kapitän seinen Ersatzleuten nicht aus ungewohntem Großmut zu mehr Einsatzzeit kommen, sondern weil er seinem Alter Tribut zollen muss.

Ausgerechnet im Endspurt der vergangenen Spielzeit fiel er schon mit einem Muskelfaserriss fast zwei Monate aus, wo jüngere Profis bei so einer Verletzung meist nur zwei Wochen bis zum Comeback brauchen.

Und in dieser Saison erlitt er schon zwei Faserrisse beinahe hintereinander, einen Mitte Dezember und einen Mitte Februar. In Bremen wurde er deshalb zur Halbzeit ausgewechselt und nun am Freitagabend beim klaren 4:1 gegen Mönchengladbach musste er wieder in der Pause verletzt draußen bleiben – und beide Jonas Urbig ins kalte Wasser springen.