Bundesliga: Fragwürdiger Elfmeter - VfB Stuttgart dreht Spiel in Köln
Der VfB Stuttgart hat auch dank eines höchst fragwürdigen Elfmeterpfiffs den dritten Saisonsieg eingefahren.
Trainer Lukas Kwasniok reichte Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck kurz die Hand und eilte rasch weiter, Torhüter Marvin Schwäbe schüttelte frustriert den Kopf.
Beim 1:2 (1:1) des 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart hatte Jöllenbeck eine Hauptrolle übernommen, sein diskutabler Elfmeterpfiff verhalf den Gästen zu einer erfolgreichen Aufholjagd, an deren Ende der dritte Saisonsieg stand.
Vor dem verwandelten Elfmeter von Ermedin Demirovic (28.) hatte Jöllenbeck lange Zeit die Videobilder studiert. Schwäbe, der Demirovic beim Versuch, den Ball wegzuschlagen, getroffen hatte, nahm die Schuld auf sich.
"Natürlich treffe ich ihn, er läuft weiter, wenn man die Bilder sieht, muss man den geben", sagte er bei DAZN: "Wir hatten unsere Chancen, wir waren etwas zu unsauber, der Matchplan war okay, es wäre mehr drin gewesen."
Demirovic tut es leid, "dass die Situation so aussieht"
Demirovic erwiderte, dass es ihm "leid" tue, "dass die Situation so aussieht, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass es nicht mein Naturell ist, auf dem Boden zu liegen".
Er müsse "lernen, solche Dinge anzunehmen und zu fallen." Josha Vagnoman (81.) sorgte für den späten Siegtreffer der Schwaben, die nach einem ganz frühen Tor von Jakub Kaminski (4.) zurückgelegen hatten und den dritten Pflichtspielsieg innerhalb von neun Tagen feierten.
Einen Tag nach der Mitgliederversammlung erwischten die Gastgeber vor den Augen des neu gewählten Präsidiums um Präsident Jörn Stobbe den deutlich besseren Start. Ache bekam in der Mitte zu viel Platz, Kaminski musste den Steckpass nur noch an Nübel vorbeischieben. Ache hätte nachlegen können, seinen Heber über Nübel hinweg klärte Luca Jaquez so gerade eben vor der Linie (7.).
Kaspari: "Wenn ich jetzt sage, was ich denke, dann wird es schwierig"
Erstmals gefährlich auf der anderen Seite wurde es nach einer Ecke, den artistischen Fallrückzieher von Tiago Tomás lenkte Schwäbe über die Latte (17.). Schwäbe war es auch, der sich im Spielaufbau den Ball zu weit vorlegte und Demirovic mit seiner Grätsche leicht an der Hacke traf. Der Stuttgarter Stürmer blieb jedoch auf den Beinen und spielte weiter, es gab keinerlei Proteste, Jöllenbeck entschied nach VAR-Hinweis und minutenlanger Überprüfung dennoch auf Elfmeter.
"Wenn ich jetzt sage, was ich denke, dann wird es schwierig", sagte Kölns Co-Trainer Frank Kaspari in der Pause bei "DAZN": "Wir müssen das jetzt akzeptieren."
Nach der Aufregung übernahm Stuttgart das Spielgeschehen, Köln hatte in Person von Sebastian Sebulonsen jedoch vor der Pause die beste Gelegenheit auf die erneute Führung (45.+1). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein Spiel mit offenem Visier. Tomás scheiterte per Hacke (52.) und am Pfosten (70.), bei Köln sorgte vor allem der eingewechselte Said El Mala für viel Betrieb. Stuttgarts Maximilian Mittelstädt klärte einen Kopfball auf der Linie (78.), dann schlug Vagnoman zu.
Wisdom Mike auf Platz 2: Die jüngsten Bayern-Debütanten
Beim 4:0-Sieg des FC Bayern am 26. September 2025 gegen Werder Bremen hat Wisdom Mike (Mi.) sein Pflichtspiel-Debüt für den Rekordmeister gefeiert. Damit ist der 17-Jährige nun einer der jüngsten Spieler in der Historie des Rekordmeisters. ran zeigt die Top 15 der jüngsten Debütanten. (Stand: 27. September 2025/Quelle: transfermarkt.de/Anmerkung: Berücksichtigt sind nur Spieler, die seit Einführung der Bundesliga debütierten)
Platz 15: Franck Evina
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, neun Monate, 23 Tage
Begegnung: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 4:1 (28. April 2018, Bundesliga)
Platz 14: Berkant Göktan
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, neun Monate, 18 Tage
Begegnung: FC Bayern München - Manchester United 2:2 (30. September 1998, Champions League)
Platz 13: Gianluca Gaudino
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, neun Monate, zwei Tage
Begegnung: Borussia Dortmund - FC Bayern München 2:0 (
13. August 2014, DFL-Supercup)
Platz 12: Toni Kroos
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, acht Monate, 22 Tage
Begegnung: FC Bayern München - Energie Cottbus 5:0 (26. September 2007, Bundesliga)
Platz 11: Pierre-Emile Höjbjerg
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, acht Monate, acht Tage
Begegnung: FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 4:0 (13. April 2013, Bundesliga)
Platz 10: Bright Arrey-Mbi
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, acht Monate, fünf Tage
Begegnung: Atletico Madrid - FC Bayern München 1:1 (1. Dezember 2020, Champions League)
Platz 9: Armindo Sieb
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, sieben Monate, 28 Tage
Begegnung: 1. FC Düren - FC Bayern München 0:3 (15. Oktober 2020, DFB-Pokal)
Platz 8: David Alaba
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, sieben Monate, 17 Tage
Begegnung: FC Bayern München - SpVgg Greuther Fürth 6:2 (10. Februar 2010, DFB-Pokal)
Platz 8: Mats Hummels
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, sieben Monate, 17 Tage
Begegnung: FC Bayern München - FC Schalke 04 4:1 (2. August 2006, Liga-Pokal)
Platz 6: Jamal Musiala
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, drei Monate, 25 Tage
Begegnung: FC Bayern München - SC Freiburg 3:1 (20. Juni 2020, Bundesliga)
Platz 5: Lennart Karl
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, drei Monate, 24 Tage
Begegnung: FC Bayern München - Auckland City FC 10:0 (15. Juni 2025, FIFA Klub-WM)
Platz 4: Mathys Tel
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, drei Monate, 24 Tage
Begegnung: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 1:6 (5. August.2022, Bundesliga)
Platz 3: Arijon Ibrahimovic
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, zwei Monate
Begegnung: FC Bayern München - VfL Bochum 3:0 (11. Februar 2023, Bundesliga)
Platz 2: Wisdom Mike
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, zwei Tage
Begegnung: FC Bayern München - SV Werder Bremen 4:0 (26. September 2025. Bundesliga)
Platz 1: Paul Wanner
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 16 Jahre, 15 Tage
Begegnung: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 1:2 (7. Januar 2022. Bundesliga)