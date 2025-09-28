Der VfB Stuttgart hat auch dank eines höchst fragwürdigen Elfmeterpfiffs den dritten Saisonsieg eingefahren. Trainer Lukas Kwasniok reichte Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck kurz die Hand und eilte rasch weiter, Torhüter Marvin Schwäbe schüttelte frustriert den Kopf. Beim 1:2 (1:1) des 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart hatte Jöllenbeck eine Hauptrolle übernommen, sein diskutabler Elfmeterpfiff verhalf den Gästen zu einer erfolgreichen Aufholjagd, an deren Ende der dritte Saisonsieg stand. Vor dem verwandelten Elfmeter von Ermedin Demirovic (28.) hatte Jöllenbeck lange Zeit die Videobilder studiert. Schwäbe, der Demirovic beim Versuch, den Ball wegzuschlagen, getroffen hatte, nahm die Schuld auf sich. 1. FC Köln: Kritik nach kuriosem Elfmeter für den VfB Stuttgart

Fußball: Das sind die 15 wertvollsten Mannschaften der Welt "Natürlich treffe ich ihn, er läuft weiter, wenn man die Bilder sieht, muss man den geben", sagte er bei DAZN: "Wir hatten unsere Chancen, wir waren etwas zu unsauber, der Matchplan war okay, es wäre mehr drin gewesen."

Demirovic tut es leid, "dass die Situation so aussieht" Demirovic erwiderte, dass es ihm "leid" tue, "dass die Situation so aussieht, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass es nicht mein Naturell ist, auf dem Boden zu liegen". Er müsse "lernen, solche Dinge anzunehmen und zu fallen." Josha Vagnoman (81.) sorgte für den späten Siegtreffer der Schwaben, die nach einem ganz frühen Tor von Jakub Kaminski (4.) zurückgelegen hatten und den dritten Pflichtspielsieg innerhalb von neun Tagen feierten. Einen Tag nach der Mitgliederversammlung erwischten die Gastgeber vor den Augen des neu gewählten Präsidiums um Präsident Jörn Stobbe den deutlich besseren Start. Ache bekam in der Mitte zu viel Platz, Kaminski musste den Steckpass nur noch an Nübel vorbeischieben. Ache hätte nachlegen können, seinen Heber über Nübel hinweg klärte Luca Jaquez so gerade eben vor der Linie (7.).

Kaspari: "Wenn ich jetzt sage, was ich denke, dann wird es schwierig" Erstmals gefährlich auf der anderen Seite wurde es nach einer Ecke, den artistischen Fallrückzieher von Tiago Tomás lenkte Schwäbe über die Latte (17.). Schwäbe war es auch, der sich im Spielaufbau den Ball zu weit vorlegte und Demirovic mit seiner Grätsche leicht an der Hacke traf. Der Stuttgarter Stürmer blieb jedoch auf den Beinen und spielte weiter, es gab keinerlei Proteste, Jöllenbeck entschied nach VAR-Hinweis und minutenlanger Überprüfung dennoch auf Elfmeter. "Wenn ich jetzt sage, was ich denke, dann wird es schwierig", sagte Kölns Co-Trainer Frank Kaspari in der Pause bei "DAZN": "Wir müssen das jetzt akzeptieren." Nach der Aufregung übernahm Stuttgart das Spielgeschehen, Köln hatte in Person von Sebastian Sebulonsen jedoch vor der Pause die beste Gelegenheit auf die erneute Führung (45.+1). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein Spiel mit offenem Visier. Tomás scheiterte per Hacke (52.) und am Pfosten (70.), bei Köln sorgte vor allem der eingewechselte Said El Mala für viel Betrieb. Stuttgarts Maximilian Mittelstädt klärte einen Kopfball auf der Linie (78.), dann schlug Vagnoman zu.