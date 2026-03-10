Die Fans des TSV 1860 München haben mit einer Plakataktion die Anhänger des ungeliebten Stadtrivalen FC Bayern provoziert.

Dass die Fans des FC Bayern und des TSV 1860 München nicht die besten Freunde sind, ist allseits bekannt. Am Rande der Kommunalwahlen in Bayern erlaubten sich die Sechzig-Fans eine Provokation gegen den roten Teil der Stadt.

Am Montagmorgen wurden in den Bezirken Giesing und Harlaching Wahlplakate mit spöttischen Überklebungen entdeckt, die sich gegen die Bayern richten.

Die Aktion der 1860-Anhänger zeigt einen großen, haarigen Löwen an einem Biertisch mit Maßkrug. Darunter liegt ein Bayern-Fan mit rot-weißem Schal betrunken am Boden.