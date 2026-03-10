- Anzeige -
In Giesing

1860 München: Fans provozieren FC Bayern mit überklebten Wahlplakaten

  • Veröffentlicht: 10.03.2026
  • 10:20 Uhr
  • ran.de

Die Fans des TSV 1860 München haben mit einer Plakataktion die Anhänger des ungeliebten Stadtrivalen FC Bayern provoziert.

Dass die Fans des FC Bayern und des TSV 1860 München nicht die besten Freunde sind, ist allseits bekannt. Am Rande der Kommunalwahlen in Bayern erlaubten sich die Sechzig-Fans eine Provokation gegen den roten Teil der Stadt.

Am Montagmorgen wurden in den Bezirken Giesing und Harlaching Wahlplakate mit spöttischen Überklebungen entdeckt, die sich gegen die Bayern richten.

Die Aktion der 1860-Anhänger zeigt einen großen, haarigen Löwen an einem Biertisch mit Maßkrug. Darunter liegt ein Bayern-Fan mit rot-weißem Schal betrunken am Boden.

1860-Fans sorgen für eigenwillige "Stadtbild-Verschönerung"

Der Slogan lautet: "Wir sagen JA zur Stadtbild-Verschönerung!" und "A echter Münchner is oiwei a Sechzger!" Die Plakate wurden rund um das Grünwalder Stadion, auf dem Weg zur Säbener Straße und direkt vor den FC-Bayern-Gebäuden angebracht.

Der Vorfall wird als Sachbeschädigung gewertet. Bereits in den vergangenen Monaten kam es zu gegenseitigen Graffiti-Attacken auf Wänden, Häusern und Stromkästen in der Nähe der Säbener Straße. Bewohner haben sich bei der Polizei über den Vandalismus beschwert.

