Fußball
Bundesliga: Mönchengladbach-Kapitän Reitz nur für ein Spiel gesperrt
- Aktualisiert: 09.03.2026
- 18:13 Uhr
- SID
Nach seiner roten Karte gegen Bayern München steht jetzt die Dauer der Sperre für den Mittelfeldspieler fest.
Kapitän Rocco Reitz vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ist nach seiner Roten Karte im Punktspiel am Freitag bei Bayern München für ein Spiel gesperrt worden. Das Sportgericht sah in seinem bereits rechtskräftigen Urteil den Tatbestand der Notbremse als erwiesen an.
Reitz war in München zehn Minuten nach der Pause vom Platz gestellt worden. Mönchengladbach-Coach Eugen Polanski brachte nach dem Spiel seinen Unmut über die Entscheidung zur Schau: "Die reimen sich da immer was zusammen. Das beeinflusst die nächsten Wochen!"
VfL Wolfsburg: Das konnte Hecking aus seiner Bochum-Zeit lernen
Reitz fehlt seinem Team durch die Sperre am Freitag gegen den FC St. Pauli. Dort will sich die Borussia, die aktuell nur einen Punkt vor dem Vorjahresaufsteiger steht, Luft im Abstiegskampf verschaffen. Im anschließenden Derby am 21. März beim 1. FC Köln steht der 23-Jährige den Borussen wieder zur Verfügung.
Auch interessant: VfL Wolfsburg: Pierre Littbarski zweifelt am Hecking-Effekt - "Es passt vorne und hinten nicht"