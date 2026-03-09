Bundesliga: Mönchengladbach-Kapitän Reitz nur für ein Spiel gesperrt

Nach seiner roten Karte gegen Bayern München steht jetzt die Dauer der Sperre für den Mittelfeldspieler fest.

Kapitän Rocco Reitz vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ist nach seiner Roten Karte im Punktspiel am Freitag bei Bayern München für ein Spiel gesperrt worden. Das Sportgericht sah in seinem bereits rechtskräftigen Urteil den Tatbestand der Notbremse als erwiesen an.

Reitz war in München zehn Minuten nach der Pause vom Platz gestellt worden. Mönchengladbach-Coach Eugen Polanski brachte nach dem Spiel seinen Unmut über die Entscheidung zur Schau: "Die reimen sich da immer was zusammen. Das beeinflusst die nächsten Wochen!"