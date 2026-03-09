- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Bundesliga: Mönchengladbach-Kapitän Reitz nur für ein Spiel gesperrt

  • Aktualisiert: 09.03.2026
  • 18:13 Uhr
  • SID

Nach seiner roten Karte gegen Bayern München steht jetzt die Dauer der Sperre für den Mittelfeldspieler fest.

Kapitän Rocco Reitz vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ist nach seiner Roten Karte im Punktspiel am Freitag bei Bayern München für ein Spiel gesperrt worden. Das Sportgericht sah in seinem bereits rechtskräftigen Urteil den Tatbestand der Notbremse als erwiesen an.

Reitz war in München zehn Minuten nach der Pause vom Platz gestellt worden. Mönchengladbach-Coach Eugen Polanski brachte nach dem Spiel seinen Unmut über die Entscheidung zur Schau: "Die reimen sich da immer was zusammen. Das beeinflusst die nächsten Wochen!"

- Anzeige -
- Anzeige -

VfL Wolfsburg: Das konnte Hecking aus seiner Bochum-Zeit lernen

- Anzeige -

Reitz fehlt seinem Team durch die Sperre am Freitag gegen den FC St. Pauli. Dort will sich die Borussia, die aktuell nur einen Punkt vor dem Vorjahresaufsteiger steht, Luft im Abstiegskampf verschaffen. Im anschließenden Derby am 21. März beim 1. FC Köln steht der 23-Jährige den Borussen wieder zur Verfügung.

Auch interessant: VfL Wolfsburg: Pierre Littbarski zweifelt am Hecking-Effekt - "Es passt vorne und hinten nicht"

Mehr Bundesliga
Kehl ist zufrieden
News

Rekord-Transfer? BVB beobachtet wohl Ex-Bayer-Star

  • 09.03.2026
  • 17:31 Uhr
Nach Rot gesperrt: Jahmai Simpson-Pusey
News

Kölner Simpson-Pusey für zwei Spiele gesperrt

  • 09.03.2026
  • 17:24 Uhr
imago images 1073865060
News

Wolfsburg-Krise: "Hecking ist eher nicht der Richtige"

  • 09.03.2026
  • 16:22 Uhr
Fussball 1. Bundesliga Saison 2025 2026 9. Spieltag FC Bayern Muenchen - Bayer 04 Leverkusen 01.11.2025 Harry Kane (li, FC Bayern Muenchen) gegen Ibrahim Maza (re, Bayer 04 Leverkusen) *** Soccer 1...
News

Bayer 04 Leverkusen vs. Bayern München live: Bundesliga im TV, Stream und im Ticker

  • 09.03.2026
  • 16:20 Uhr
1. FC Köln vs. VFL Wolfsburg, 20. Spieltag, 30.01.2026, 20.30 Uhr, Michael Trippel (1. FC Köln), Bild: *** Local Caption *** Ausschließlich redaktionelle Nutzung Editorial use only *** Sport 1 FC K...
News

Stadionsprecher-Eklat: Kölner Vereinsikone erklärt Ausbruch

  • 09.03.2026
  • 16:15 Uhr
10.02.2018, xmhx, Fussball 1.Bundesliga, FC Bayern Muenchen - FC Schalke 04, emspor, v.l. Javi Martinez (FC Bayern Muenchen), James Rodriguez (FC Bayern Muenchen), Wechsel, Auswechslung Muenchen **...
News

Bayern-Legende flieht vor dem Nahost-Krieg

  • 09.03.2026
  • 15:06 Uhr
Schlug in Leipzig voll ein: Yan DiomandeUpdate

Leipzig-Star Diomande weckt wohl Interesse von Top-Klub

  • Galerie
  • 09.03.2026
  • 14:53 Uhr
Hecking soll den VfL retten
News

Hecking vor Rettungsmission: "Angst hemmt"

  • 09.03.2026
  • 14:01 Uhr
Hecking bei seiner ersten Pressekonferenz in Wolfsburg
News

"Es ist machbar": Hecking gibt sich kämpferisch

  • 09.03.2026
  • 12:51 Uhr
BrandtUpdate
News

BVB: Das sind die Gründe für den Brandt-Abschied

  • 09.03.2026
  • 07:07 Uhr