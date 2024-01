An Trapp verzweifelt: Leipzig verliert gegen Frankfurt

"Wir wollen trotzdem nicht nur verteidigen, sondern auch nach vorne Akzente setzen", so der Coach, der als Ersatz für die beim Afrika Cup weilenden Omar Marmoush und Fares Chaibi von Beginn an auf seine Neuzugänge Kalajdzic und van de Beek setzte. Und seine Spieler folgten der Marschroute. Die Frankfurter, kompakt in einer Fünferkette organisiert, ließen RB kommen und setzten früh Nadelstiche.

Für die Eintracht, die von der Königsklasse träumen darf, war es beim Debüt der neuen Offensiv-Stars Sasa Kalajdzic und Donny van de Beek der dritte Sieg in den vergangenen vier Ligapartien. Nach der 2:5-Klatsche gegen den SC Freiburg in der Vorbereitung hatte sich Toppmöller einiges vorgenommen.

Nach einer Verlagerung übertölpelte Linksverteidiger Niels Nkounkou die Leipziger Abwehr mit einer scharfen Hereingabe, die Knauff nur noch über die Linie drücken musste.

In der Folge versuchte Leipzig viel, tat sich jedoch im letzten Drittel in der Entscheidungsfindung schwer. So spielte Lois Openda (17.) in guter Position lieber Benjamin Sesko an, als selbst zu schießen, während der Slowene den Ball vor dem Tor nicht voll erwischte.