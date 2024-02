Deutsche Fußball-Hall of Fame erhält Zuwachs

Nach der ersten Aufnahme im November 2018 mit der Elf schlechthin erhält in die deutsche Fußball-Hall of Fame nun Zuwachs. Fünf neue Mitglieder wählten führende Sportjournalisten in die Ruhmeshalle. Neu dabei sind Helmut Schön, Dixie Dörner, Wolfgang Overath, Jürgen Klinsmann und Oliver Kahn. ran.de gibt einen Überblick über die 16 Mitglieder der deutschen Fußball-Hall of Fame. © Imago