Union Berlin steckt auch unter Steffen Baumgart weiter in der Krise. Im Heimspiel gegen Augsburg setzt es die zweite Niederlage im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer.

Union Berlin schlittert in der Fußball-Bundesliga immer tiefer in die Krise. Mit einem 0:2 (0:2) gegen den Tabellennachbarn FC Augsburg blieb das Team von Trainer Steffen Baumgart bei dessen Heimdebüt auch im elften Pflichtspiel in Serie ohne Dreier, der Vorsprung auf die Abstiegsränge schmilzt.

"Es ist ein Mix aus allem. Wir müssen weiter an uns arbeiten und analysieren, was falsch läuft", sagte Rani Khedira geknickt bei Sky, Kapitän Christopher Trimmel meinte: "Es ist nicht alles schlecht, aber ich weiß, irgendwann brauchen wir Punkte." In den ersten zwei Spielen unter Baumgart habe Union zwar "verloren, aber wir haben die Torchancen und müssen mal die Tore machen". Unter dem neuen Coach wartet Berlin noch auf einen Treffer.

Augsburg feierte durch die Tore von Alexis Claude-Maurice (8./30.) dagegen den ersten Auswärtssieg in dieser Saison, das Team von Trainer Jess Thorup verschaffte sich mit 19 Punkten ein bisschen Luft im Abstiegskampf.

"Egal, wie das ganze Theater am Ende ausgeht. Werft bitte nichts auf den Platz, es hilft doch alles nichts", appellierte Stadion- und Pressesprecher Christian Arbeit mit Blick auf den Feuerzeug-Eklat im "Skandalspiel von Köpenick" gegen den VfL Bochum vor einem Monat vor Anpfiff an die Fans.

Union hatte angekündigt, gegen das Urteil des DFB-Sportgerichts, das das 1:1 in ein 2:0 für den VfL umwertete, in Berufung zu gehen. Am Mittwochabend sollte aber das Sportliche im Vordergrund stehen. Auch aus dem Union-Block gab es weder kritische Banner noch weitere Unmutsbekundungen.