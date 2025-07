Der deutsche Nationalspieler hat Bayer in diesem Sommer in Richtung FC Liverpool verlassen.

Malik Tillman: "Ich will etwas gewinnen"

"Dieser Verein hat schon immer tollen Fußball gespielt. Aber in den zurückliegenden vier, fünf Jahren ist Leverkusen enorm gewachsen und interessant geworden für viele Spieler in ganz Europa. Ich will etwas gewinnen. Das war mein Anspruch in Glasgow und in Eindhoven, und das bleibt auch hier mein Anspruch", sagte Tillman.

Der gebürtige Nürnberger hatte mit Eindhoven in den vergangenen beiden Spielzeiten die niederländische Meisterschaft gewonnen und überzeugte zuletzt auch mit dem US-Team im Gold Cup, wo die USA das Finale gegen Mexiko verloren (1:2).

In der vergangenen Saison erzielte Tillman in 34 Pflichtspielen 16 Tore und bereitete fünf weitere vor.