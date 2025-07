Borussia Dortmund hat im Mittelfeld zahlreiche Optionen, was für Niko Kovac zur Herausforderung werden könnte. Wir sehen uns an, welche fünf Konstellationen am vielversprechendsten wären. Von Dominik Hager Borussia Dortmund hat sich mit einem 2:3 gegen Real Madrid von der Klub-WM verabschiedet, aber gewiss einige Erkenntnisse in Hinblick auf die kommende Saison gewonnen. Auffällig war, dass Niko Kovac in den USA bevorzugt auf ein 3-5-2-System gesetzt hat. Während Serhou Guirassy und Karim Adeyemi als Doppelspitze gut harmoniert haben und Julian Ryerson und Daniel Svensson als Schienenspieler gesetzt waren, gab es im Mittelfeld-Zentrum verschiedene Optionen. Für Kovac wird im Rahmen der Vorbereitung eine der wichtigsten Aufgaben darin bestehen, die beste Kombination ausfindig zu machen. Mit Pascal Groß, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Marcel Sabitzer und Julian Brandt stehen aktuell fünf Spieler für drei Positionen in der Verlosung.

Grundsätzlich ständen auch noch Emre Can und Giovanni Reyna zur Debatte. Gleiches gilt für Carney Chukwuemeka, der zwar Stand heute zum FC Chelsea zurückkehrt, aber als Kandidat für eine weitere Leihe gilt. Ein weiterer Mittelfeldspieler dürfte aber wohl nicht mehr in Dortmund aufschlagen. Dies geht jedenfalls aus den Worten von Geschäftsführer Sport Lars Ricken hervor, der im Rahmen der Klub-WM Nmecha als mögliche Holding-Six-Lösung vorgeschlagen hatte.

5. Sabitzer & Nmecha & Bellingham Die Kombination aus Nmecha, Bellingham und Sabitzer käme mit einer eher offensiven Herangehensweise gleich. In dieser würde Nmecha - wie von Ricken empfohlen - die Holding Six geben. Auf der Acht könnten Bellingham und Sabitzer agieren. Beide könnten abwechselnd Nmecha im Spielaufbau assistieren, was diesem gut zu Gesicht stehen würde. Der Ex-Wolfsburger beherrscht zwar die Grundlagen als Ballverteiler, ist aber (noch) kein klassischer Taktgeber im Mittelfeld. Sowohl Sabitzer als auch Bellingham haben die Qualitäten, nach vorne anzuschieben und eine große Arbeitsrate an den Tag zu legen. Das ganz große Fragezeichen ist jedoch die Verfassung von Sabitzer. Der Österreicher hat keine sonderlich überzeugende Saison hinter sich und ist auch mehr der Allrounder als Kreativspieler. Diese Komponente würde schließlich ein wenig auf dem Feld fehlen. Auf der anderen Seite hat Sabitzer aber auch schon bewiesen, dass er in wichtigen Spielen ein Führungsspieler sein kann. Folgerichtig sollte man ihn auch noch nicht ganz abschreiben, selbst wenn andere Kandidaten die Nase aktuell vorn haben.

4. Groß & Bellingham & Brandt Pascal Groß wäre in dieser Konstellation die Holding Six, könnte seine Stärken in der Ballverteilung und im Passspiel an den Tag legen und dem Spiel den Rhythmus vorgeben. Bellingham und Brandt können beide als Achter auflaufen, wobei die Rolle von Bellingham eher körperlicher und jene von Brandt eher spielerischer Natur wäre. Der gebürtige Bremer wäre für die "Zauber-Momente" zuständig, während der Neuzugang zwar mit nach vorne stoßen könnte, allerdings auch Groß assistieren müsste. Zwar ist der Engländer auch ein guter Balleroberer, jedoch kann er sein Können am besten zeigen, wenn er das ganze Feld beackern darf. Gewissermaßen besteht die Gefahr, dass Bellingham ein wenig zu sehr in der Defensive gebunden wäre, um seine gesamten Qualitäten zu entfachen.

Ein klein wenig stimmiger wäre wohl die Option, Bellingham durch Nmecha zu ersetzen. Groß, Nmecha und Brandt würden als Trio wohl am besten harmonieren, wenn man die beiden Erstgenannten als "Doppel-Sechs" und Brandt als Zehner aufbietet. Beim Duo Groß und Nmecha könnte Ersterer eher die Aufgabe des Ballverteilers übernehmen, während Nmecha auch mal mit nach vorne gehen und als eine Art Box-to-Box-Player fungieren dürfte. Der Fokus müsste jedoch eher auf der Defensive liegen, weil der nicht sonderlich athletische Groß seine Unterstützung gegen den Ball benötigt. Brandt ist diesbezüglich körperlich nicht präsent genug und wäre demnach eher derjenige, der Guirassy und Adeyemi mit tödlichen Pässen bedienen soll. Die Power von Bellingham würde in dieser Konstellation aber sowohl mit als auch gegen den Ball sicherlich ein wenig fehlen.

2. Groß & Nmecha & Bellingham Die Kombination Groß, Nmecha und Bellingham durfte im Rahmen der Klub-WM am häufigsten ran. Dies ist auch durchaus verständlich, weil sich die Protagonisten ganz gut ergänzen. Mit Groß steht ein Spieler auf dem Platz, der die Bälle in einer zentralen Position an sich ziehen und verteilen kann. Der Routinier kann ein Spiel beruhigen und beschleunigen und hat als Taktgeber am Ball ein gutes Gespür. Seine Schwächen im Spiel gegen den Ball könnten Nmecha und Bellingham ganz gut kompensieren. Bei der Klub-WM ist das noch nicht immer geglückt, jedoch bringen Nmecha und Bellingham genau die Athletik mit, die Groß gegen den Ball fehlt. Als dynamische Achter könnten beide abwechselnd nach vorne stoßen und hinten absichern. Gewiss geht von Nmecha und Bellingham nicht die ganz große Kreativität aus, jedoch können sie mit Power einen enormen Zug entwickeln und auch im Strafraum für Gefahr sorgen, wenn die Schienenspieler entsprechende Hereingaben liefern.

