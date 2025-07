Mit der PSV Eindhoven mischte Johan Bakayoko die Niederlande und Europa auf. Nun sollen Borussia Dortmund, RB Leipzig und jetzt auch Bayer Leverkusen um den Belgier buhlen.

Johan Bakayoko ist in aller Munde.

Mit seinen neun Toren verhalf er der PSV Eindhoven in der vergangenen Saison zum Meistertitel in der Eredivisie. In der Champions League schaffte es der 22-Jährige mit seinem Team bis ins Achtelfinale und traf auf dem Weg dorthin unter anderem gegen den FC Liverpool.

Laut "Kicker" hat sich Bakayoko damit unter anderem bei Bayer Leverkusen auf den Schirm gespielt. Leverkusens neuer Coach Erik ten Hag sei für sein bevorzugtes System mit drei Spitzen auf der Suche nach Flügelstürmern, die nach innen ziehen können. Linksfuß Bakayoko, der in Eindhoven als Rechtsaußen spielt, wäre dafür prädestiniert.

Sein Vertrag bei den Niederländern läuft im Sommer 2026 aus, sodass laut "Kicker" ein Ablösepaket von rund 20 Millionen Euro im Raum stehte.