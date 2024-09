Anzeige

Das Leihgeschäft von Nordi Mukiele ist für alle Beteiligten bis jetzt noch keine Erfolgsgeschichte. Bei Paris Saint-Germain scheint die Geduld schon jetzt am Ende zu sein. In der französischen Hauptstadt ist man auf Leverkusen-Trainer Xabi Alonso jedenfalls nicht mehr so gut zu sprechen.

Nordi Mukiele hat in der laufenden Saison gerade mal 49 Minuten für Bayer Leverkusen absolviert. Der Leihspieler von Paris Saint-Germain kam Ende August als Ersatz für den abgewanderten Odilon Kossounou, hat jedoch noch keinen Stammplatz erobern können. Offenbar ganz zum Ärger von Stammverein Paris Saint-Germain.

Laut Informationen der spanischen Quelle "fichajes.net" sind die PSG-Verantwortlichen sauer auf Xabi Alonso, weil dieser Mukiele bislang so häufig außen vor gelassen hat. Dem Bericht zufolge herrscht eine "große Unzufriedenheit", weshalb zu erwarten sein, dass die Angelegenheit im Laufe der Saison noch eskalieren könnte.

Eigentlich verfolgen die Pariser das Ziel, dass Mukiele ordentlich Spielzeit sammelt, um wieder an seine besten Zeiten im Leipziger Trikot heranzukommen.

Bekanntschaft mit der Ersatzbank hat er in der französischen Hauptstadt schließlich schon zur Genüge gemacht, was nur 938 Pflichtspielminuten in der Vorsaison belegen.