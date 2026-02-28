Der FC Bayern München hat im deutschen Clasico einen 3:2-Sieg in Dortmund eingefahren. ran zeigt die Stimmen zum Spiel. Beim "deutschen Clasico" zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München (2:3) war es mal wieder spannend bis zum Schluss. Erst kurz vor dem Ende sorgte DFB-Kapitän Joshua Kimmich für den umjubelten Sieg des Rekordmeisters im Signal Iduna Park. Lange Zeit wehrte sich Dortmund sehr gut, ging sogar durch Nico Schlotterbeck in Führung. Der Abwehrchef der Borussia war auch ansonsten oft im Mittelpunkt, etwa bei einem harten Foulspiel an Josip Stanisic. FC Bayern: Schweinsteiger war Kandidat für Trainerteam von Kompany Unter anderem über dieses Foulspiel gegen den Bayern-Profi sprach Schlotterbeck nach dem Spielende. ran zeigt die Stimmen zum Spiel. (Quelle: Sky) Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund): "Es war ein All-in-Spiel von uns. Wir können uns nicht vorwerfen, dass wir heute zu wenig gemacht haben. Bei meinem Tor habe ich den Ball schön auf den Kopf gehabt, gut getroffen, war ein schönes Tor von mir." Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) über die Gelbe Karte nach Foul an Stanisic: "Ich habe schon das Gefühl, dass ich zuerst am Ball war, ihn aber auch ordentlich treffe. Es sieht sauunglücklich aus. Die Intensität war für mich nicht so hoch. Ich habe schon gefühlt, dass ich in hart treffe und glaube schon, dass man da auch Rot geben kann."

- Anzeige -

- Anzeige -

"Tretertruppe"? Fischer kontert HSV-Kritik

- Anzeige -

Gregor Kobel (Borussia Dortmund): "Heute haben die Bayern extreme Qualität vorm Tor bewiesen. Ich finde, wir haben alles gegeben und versucht, die Fans mitzunehmen. Wir haben es den Bayern so lange wie möglich schwer gemacht, haben alles gegeben, vor allem in der ersten Halbzeit." Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) über seinen Torjubel über die Bande und die mögliche Gelb-Rote Karte dafür: "Wenn ich dafür Gelb sehe, dann höre ich irgendwann auf und spiele lieber Schach." Niko Kovac (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben nach dem Spiel in Bergamo heute schon eine richtig gute Leistung gezeigt. Ich möchte daher der Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Die Bayern haben uns dann in der zweiten Halbzeit gut laufen lassen, daher schwanden bei uns die Kräfte. Wie Joshua Kimmich das dritte Tor reinmacht, ist dann eben Weltklasse und macht den Unterschied. Das war heute wirklich Werbung für die Bundesliga, das war der deutsche Clasico. Das wollen wir sehen in einem Topspiel. Für die kommenden Spiele wollen wir Platz 2 absichern. Ich bin nicht blauäugig bei dem Rückstand auf die Bayern, daher wollen wir den Rückspiegel im Auge behalten." Felix Nmecha (Borussia Dortmund): "Wir haben alles gegeben, ich bin stolz auf unsere Mannschaft, aber die Niederlage nervt. Hintenraus hat man dann schon gespürt, dass die Bayern unter der Woche nicht gespielt haben und ausgeruhter waren. Durch die heutige Niederlage ist der Rückstand auf Bayern schon groß, das kann also nicht unser Fokus sein. Wir müssen einfach von nun an von Spiel zu Spiel schauen."

- Anzeige -

FC Bayern: Kompany sieht "Gift im Training" - und liebt es!