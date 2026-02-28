bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
Borussia Dortmund vs. FC Bayern - Joshua Kimmich: "Das werden wir nicht mehr abgeben"
- Aktualisiert: 28.02.2026
- 22:59 Uhr
- ran.de
Der FC Bayern München hat im deutschen Clasico einen 3:2-Sieg in Dortmund eingefahren. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.
Beim "deutschen Clasico" zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München (2:3) war es mal wieder spannend bis zum Schluss. Erst kurz vor dem Ende sorgte DFB-Kapitän Joshua Kimmich für den umjubelten Sieg des Rekordmeisters im Signal Iduna Park.
Lange Zeit wehrte sich Dortmund sehr gut, ging sogar durch Nico Schlotterbeck in Führung. Der Abwehrchef der Borussia war auch ansonsten oft im Mittelpunkt, etwa bei einem harten Foulspiel an Josip Stanisic.
Unter anderem über dieses Foulspiel gegen den Bayern-Profi sprach Schlotterbeck nach dem Spielende. ran zeigt die Stimmen zum Spiel. (Quelle: Sky)
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund): "Es war ein All-in-Spiel von uns. Wir können uns nicht vorwerfen, dass wir heute zu wenig gemacht haben. Bei meinem Tor habe ich den Ball schön auf den Kopf gehabt, gut getroffen, war ein schönes Tor von mir."
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) über die Gelbe Karte nach Foul an Stanisic: "Ich habe schon das Gefühl, dass ich zuerst am Ball war, ihn aber auch ordentlich treffe. Es sieht sauunglücklich aus. Die Intensität war für mich nicht so hoch. Ich habe schon gefühlt, dass ich in hart treffe und glaube schon, dass man da auch Rot geben kann."
Gregor Kobel (Borussia Dortmund): "Heute haben die Bayern extreme Qualität vorm Tor bewiesen. Ich finde, wir haben alles gegeben und versucht, die Fans mitzunehmen. Wir haben es den Bayern so lange wie möglich schwer gemacht, haben alles gegeben, vor allem in der ersten Halbzeit."
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) über seinen Torjubel über die Bande und die mögliche Gelb-Rote Karte dafür: "Wenn ich dafür Gelb sehe, dann höre ich irgendwann auf und spiele lieber Schach."
Niko Kovac (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben nach dem Spiel in Bergamo heute schon eine richtig gute Leistung gezeigt. Ich möchte daher der Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Die Bayern haben uns dann in der zweiten Halbzeit gut laufen lassen, daher schwanden bei uns die Kräfte. Wie Joshua Kimmich das dritte Tor reinmacht, ist dann eben Weltklasse und macht den Unterschied. Das war heute wirklich Werbung für die Bundesliga, das war der deutsche Clasico. Das wollen wir sehen in einem Topspiel. Für die kommenden Spiele wollen wir Platz 2 absichern. Ich bin nicht blauäugig bei dem Rückstand auf die Bayern, daher wollen wir den Rückspiegel im Auge behalten."
Felix Nmecha (Borussia Dortmund): "Wir haben alles gegeben, ich bin stolz auf unsere Mannschaft, aber die Niederlage nervt. Hintenraus hat man dann schon gespürt, dass die Bayern unter der Woche nicht gespielt haben und ausgeruhter waren. Durch die heutige Niederlage ist der Rückstand auf Bayern schon groß, das kann also nicht unser Fokus sein. Wir müssen einfach von nun an von Spiel zu Spiel schauen."
Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Wir haben das ganze Spiel gespürt, dass Dortmund die Chancen nützen wollte. Das war heute von beiden Mannschaften eine gute Werbung für die Bundesliga. Wir haben elf Punkte Vorsprung, aber warum jetzt aufhören? Wir haben einen tollen Kader und ich freue mich auf die letzten zwei, drei Monate der Saison."
Jonathan Tah (FC Bayern München): "Wir wissen, dass das heute ein bedeutendes Spiel war und wir wollten es unbedingt gewinnen. Es war ein sehr leidenschaftliches Spiel von beiden Seiten, aber auch mit vielen leichten Fehlern. Wir haben heute Mentalität und Mannschaftsgeist auf das Spielfeld gebracht und das hat letztlich den Ausschlag gegeben."
Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München): "Es ist gute Stimmung in der Kabine nach dem Sieg. Wir freuen uns sehr darüber. Die erste Halbzeit war nicht einfach für uns, das wurde nach der Pause besser, da haben wir auch offensiv viel mehr gemacht. Jedes Tor von uns war heute besonders, für mich sticht aber das 3:2 heraus, weil es uns natürlich kurz vor Schluss den Sieg gesichert hat. Wir ruhen uns aber heute nicht auf diesem Sieg aus und wollen Step by Step weitermachen."
Joshua Kimmich (FC Bayern München): "Jetzt haben wir elf Punkte Vorsprung in der Tabelle, es liegt als nur an uns. Das werden wir nicht mehr abgeben. Wir haben uns heute lange Zeit schwergetan, die erste Halbzeit war sehr zerfahren. Damit ist nicht so ein richtiger Rhythmus aufgekommen. Uns war aber bewusst, dass wir etwas frischer waren, weil Dortmund zuletzt mehr Spiele hatte als wir."
Harry Kane (FC Bayern München): "Es war ein großes Spiel, ein großer Moment der Saison. Mit diesem Team kommt man als Stürmer immer zu Chancen und mein Job ist es, daraus dann die Tore zu machen. Ich denke, dass der Titelkampf noch nicht vorbei ist, wir haben zwar elf Punkte Vorsprung, aber wir wissen, wie schnell sich das ändern kann."