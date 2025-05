Bayer Leverkusen fordert für Jonathan Tah eine Millionensumme - FC Bayern lenkt wohl ein

Jonathan Tah steht kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern . Nun könnte es sehr schnell gehen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist der Deal so gut wie abgeschlossen.

FC Bayern will Tah bereits zur Klub-WM

Gespräche mit Bayer Leverkusen sollen laut Romano folgen. Doch hier könnte es zu einem kleinen Poker kommen.

Tah ist zwar im Sommer ablösefrei, da sein Vertrag beim Werksklub am 30. Juni ausläuft - jedoch planen die Bayern den deutschen Nationalspieler bereits als Alternative für die kommende Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) ein, um den Kader zu verstärken.

Um den 29-Jährigen vorzeitig aus Leverkusen loseisen zu können, muss der Vizemeister zustimmen. Und das dürfte er wohl nur gegen eine Ablösesumme tun. Der "kicker" spekuliert bereits auf eine mittlere einstellige Millionensumme.

Laut "tz" seien die Münchner auch bereit, für eine Teilnahme an der Klub-WM eine Tah-Ablöse an Leverkusen zu bezahlen, zumal den FC Bayern in der Defensive ein personeller Engpass belastet.