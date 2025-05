"Wenn man schon den Slogan 'Echte Liebe' trägt, was der Slogan des BVB ist, dann ist es schwer, wenn es immer wieder Beispiele gibt, die das nicht belegen, sondern das Gegenteil belegen", erklärte Subotic im "Doppelpass" bei "Sport1".

Hummels über BVB: "Hätte anders laufen sollen"

In einer ZDF-Doku hatte Hummels die Umstände seines Endes in Dortmund verraten.

"Es hätte anders laufen sollen als bei mir. Eigentlich ist es eher so, dass es einem in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt wird. Mir wollte, glaube ich, jemand das Interview heimzahlen und hat es der Presse gesteckt, bevor es öffentlich mitgeteilt wurde", sagte er.

Dazu erklärte er, dass er sich auch darum bemüht hatte, sich im BVB-Trikot verabschieden zu können, zum Beispiel bei der anstehenden Klub-WM, an der der BVB teilnimmt. "Ich glaube nicht, dass das passieren wird", so Hummels in der Doku.

Subotic kann das nicht nachvollziehen. "Hier haben wir den Fall von einem sehr glaubwürdigen Mats Hummels, der mit schwerem Herzen Kritik übt, aber zurecht, weil es eine Erfolgsgeschichte sein könnte, nicht nur für ihn, sondern ich finde, auch für den Verein, um eben tatsächlich auf diese 'Echte Liebe' einzugehen“, sagte Subotic, der dabei auch auf seinen eigenen Abschied verwies, denn auch dieser "hätte besser sein können".