Bayer Leverkusen: Kündigt Granit Xhaka seinen Abschied an? - News der Bundesliga im Ticker

Hinter den Kulissen wurde längst an den nächsten Transfers gearbeitet, um entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen. Alles, was im Winter nicht geschafft wurde, wird jetzt für den Sommer interessant.

Was haben diese Worte zu bedeuten? Verliert Bayer Leverkusen eine weitere Stütze? Granit Xhaka war bei der Verabschiedung seines Bruders Taulant beim FC Basel am Samstagabend im Stadion und richtete dabei ein paar Worte an die Fans. Und die sorgen für Wirbel.

+++ 15. Mai, 9:48 Uhr: Top-Klub klopft an: Muss der BVB um Guirassy zittern?

Serhou Guirassy wusste in seiner Debüt-Saison bei Borussia Dortmund direkt zu überzeugen. Für die Schwarz-Gelben erzielte der Stürmer-Star 33 Tore und legte seinen Mitspielern neun weitere auf.

Unter Niko Kovac konnte sich der 29-Jährige noch einmal weiterentwickeln - auch durch seine Spielweise ist Guirassy mittlerweile unverzichtbar für den BVB. Leistungen, die erste Top-Klubs anlocken.

Laut „Bild“-Informationen nimmt Paris Saint-Germain den Knipser ins Visier. Der Champions-League-Finalist will sich im Sturmzentrum verstärken – vor allem Trainer Luis Enrique gilt als großer Befürworter eines Transfers.

Randal Kolo Muani soll in Paris keine Zukunft mehr haben. Enrique plant nicht mit dem Ex-Frankfurter - auch deswegen wächst das Interesse an dem Mann aus Guinea. Klar ist aber auch: Ein Transfer würde erst an Fahrt aufnehmen, sollte der Borussia nicht der direkte Einzug in die Champions League gelingen.

Demnach fühlt sich Guirassy im Ruhrgebiet wohl und plant derzeit keinen Abgang. Die Klausel von 70 Millionen Euro im Vertrag des Goalgetters soll zwar gegeben sein, jedoch laut "Bild" nicht für den französischen Top-Klub gelten.