Die Zukunft von Florian Wirtz ist weiterhin offen. Sein aktueller Klub Bayer Leverkusen will die Hoffnungen auf einen Verbleib noch nicht aufgeben.

Bayer Leverkusens Klubboss Fernando Carro sieht die Chancen auf einen Verbleib von Ausnahmefußballer Florian Wirtz im Sommer ausgeglichen. Sein Bauchgefühl sei "50:50", sagte Carro vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund am "DAZN"-Mikrofon.

Das Wichtige sei, dass es eine Lösung gebe, mit der sich alle Parteien - Wirtz selbst, dessen Familie und der Verein - wohlfühlen, betonte Carro.

Am Ende müsse Wirtz selbst entscheiden, "was will er, wann will er den nächsten Schritt machen", so Carro. Wirtz hat beim Werksklub noch einen Vertrag bis 2027, ist jedoch heiß umworben - einem Bericht der "Bild" zufolge soll er sich mit dem FC Bayern bereits geeinigt haben.

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes betonte einmal mehr ein "sehr vertrauensvolles Verhältnis" mit Wirtz und dessen Familie, "er ist Spieler von Bayer 04. Wir kämpfen darum, dass er es auch nächste Saison ist." Auf eine Schmerzgrenze wollte sich Rolfes nicht festlegen, der 22 Jahre Nationalspieler hat derzeit einen Marktwert von 140 Millionen Euro.

Es sei vor allem wichtig, Wirtz zu überzeugen, dass Leverkusen "der richtige Platz" für ihn sei, sagte Rolfes: "Unser Anspruch ist es, ihn damit zu überzeugen."