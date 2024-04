Bayer Leverkusen: Xabi Alonso mit Titel-Ansage: "Wir wollen mehr"

Anzeige

Bayer Leverkusen ist Deutscher Fußball-Meister. Doch die Werkself will mehr, das kündigte Erfolgstrainer Xabi Alonso an.

Bevor Xabi Alonso den Startschuss in eine lange Partynacht gab, rief er seinen Profis noch einmal die weiteren Titelchancen in der restlichen Saison in Erinnerung.

"Sonntag und Montag müssen wir feiern. Aber wir vergessen nicht, dass wir noch spielen müssen", sagte der Meistertrainer von Bayer Leverkusen, ehe er mit einer Plastikschale vor den Fans feierte und ihnen entgegenbrüllte: "Wir wollen mehr!"

Alonso betonte, die Werkself habe nach der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte "noch große Ziele". In dieser Saison könnte es gleich das Triple werden.

Als haushoher Favorit geht Leverkusen ins DFB-Pokalfinale gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern (25. Mai), zudem besitzt Alonsos Team vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League am Donnerstag bei West Ham United (Hinspiel 2:0) beste Chancen auf die nächste Runde.

Auf die Frage, ob die Mannschaft das Triple holen könne, antwortete Geschäftsführer Fernando Carro in der "ARD": "Ja definitiv. Wir wollen nicht aufhören heute, es wird weitergehen."

Er sehe "die Gier der Mannschaft, die Gier des Trainers. Wir sind auf alles vorbereitet. Alle im Verein sind extrem ehrgeizig."