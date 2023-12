Bayer Leverkusen: Mit Patrik Schick hat Xabi Alonso ein fehlendes Puzzleteil

Anzeige Patrik Schick ist zurück und deutet in drei Kurz-Einsätzen seine Klasse auf Anhieb an. Mit ihm ist Bayer Leverkusen noch flexibler – und gefährlicher. Von Andreas Reiners Patrik Schick tat das, was ein Stürmer tun muss. Kurz den Laufweg anzeigen, in die Lücke stoßen und den Fuß in den perfekt getimten Pass halten. Und dann formschön jubeln. Passende Pose inklusive. Es gibt eben Dinge, die verlernt man als Knipser nicht. Auch nicht nach rund einem Jahr Leidenszeit. "Ich bin glücklich, dass ich nicht lange auf ein Tor warten musste", sagte Schick nach dem Viertelfinaleinzug im DFB-Pokal mit Bayer Leverkusen. Und meinte damit sowohl seinen Comeback-Treffer in der Europa League in der vergangenen Woche, als auch sein Tor zum 3:1-Endstand gegen den SC Paderborn, zwölf Minuten nach seiner Einwechslung. Zwischen beiden Toren hatte er beim 1:1 gegen Borussia Dortmund am 13. Spieltag der Bundesliga den Ausgleich aufgelegt - 23 Sekunden nach seiner Einwechslung. 52 Minuten Spielzeit in einer Woche, zwei Tore, eine Vorlage – keine schlechte Ausbeute, es ist ein beeindruckendes Comeback. Und ein extrem wichtiges. "Ich bin glücklich, dass ich dem Team helfen konnte", sagte Schick, der nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres vorsichtig geworden ist.

Anzeige

Patrik Schick: Lange Leidenszeit Denn die Leidenszeit des Tschechen ist nicht ohne. Der Stürmer spielt zwar seine vierte Saison bei Bayer Leverkusen, hat aber seit Anfang 2022 bereits 47 Pflichtspiele verpasst. Immer wieder machten die Adduktoren Beschwerden, weshalb er fast die komplette Rückrunde der vergangenen Saison verpasste. Zunächst sollten konservative Behandlungsmethoden helfen, doch bei Comeback-Versuchen gab es Rückschläge. Im Sommer dann die Operation, die ein erneutes (einminütiges) Comeback am 9. Spieltag ermöglichte. Doch dann warf den 27-Jährige eine Wadenverletzung erneut zurück. Wieder eine Pause. Wieder kein Rhythmus. Frust. Dr. Karl-Heinrich Dittmar und Dr. Stefan Porten aus der medizinischen Abteilung der Leverkusener waren enge Bezugspersonen in der für Schick so schwierigen Zeit. Wie wichtig sie waren, zeigte er nach seinem Comeback-Tor in der Europa League vergangene Woche, als er mit ihnen jubelte. Es war sein erster Treffer nach 284 Tagen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Schick "einer der besten Torjäger der Bundesliga" Bei Bayer wissen sie, was sie an dem 27-Jährigen haben. Schick sei nicht weniger als "einer der besten Torjäger der Bundesliga", sagte Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes. Tatsächlich macht er Bayer fit, in Topform unberechenbarer und variabler, und natürlich gefährlicher, denn die Personalie eröffnet Trainer Xabi Alonso eine zusätzliche Option in einer sowieso schon extrem gut bestückten Offensive. So kann der Tscheche an der Seite von Victor Boniface als spiel-, abschluss- und kopfballstarker Stürmer agieren, oder den Nigerianer, der zuletzt zeitweise nicht mehr ganz so frisch wirkte, ersetzen und ihm so Pausen ermöglichen.

Immer noch ohne Treffer: Die torlosen Offensivstars der Bundesliga

Die Hinrunde der Bundesliga-Saison 2023/24 neigt sich dem Ende zu. Zahlreiche Offensivstars sind aber immer noch ohne Tor. ran zeigt, welche Offensivspieler immer noch auf ihren ersten Saisontreffer in der Bundesliga warten müssen. (Stand: 6. Dezember 2023/Quelle: transfermarkt.de) © Getty Images Junior Adamu (SC Freiburg)

Einsatzminuten: 77

Einsätze: neun © Jöran Steinsiek Dawid Kownacki (SV Werder Bremen)

Einsatzminuten: 208

Einsätze: sieben © Laci Perenyi Jessic Ngankam (Eintracht Frankfurt)

Einsatzminuten: 216

Einsätze: zehn © Jan Huebner Nikola Dovedan (1. FC Heidenheim)

Einsatzminuten: 218

Einsätze: acht © Eibner Serge Gnabry (FC Bayern München)

Einsatzminuten: 223

Einsätze: vier © 2023 Getty Images Mergim Berisha (1899 Hoffenheim)

Einsatzminuten: 262

Einsätze: acht © Beautiful Sports Steffen Tigges (1. FC Köln)

Einsatzminuten: 305

Einsätze: zehn © Treese Sebastien Haller (Borussia Dortmund)

Einsatzminuten: 330

Einsätze: neun © 2023 Getty Images Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Einsatzminuten: 347

Einsätze: zehn © 2023 Getty Images Jamie Leweling (VfB Stuttgart)

Einsatzminuten: 423

Einsätze: 13 © Laci Perenyi Ihlas Bebou (1899 Hoffenheim)

Einsatzminuten: 534

Einsätze: elf © Fotostand Mario Götze (Eintracht Frankfurt)

Einsatzminuten: 552

Einsätze: elf © Jan Huebner Sheraldo Becker (1. FC Union Berlin)

Einsatzminuten: 589

Einsätze: zehn © 2023 Getty Images David Datro Fofana (1. FC Union Berlin)

Einsatzminuten: 643

Einsätze: elf © 2023 Getty Images Karim Onisiwo (1. FSV Mainz 05)

Einsatzminuten: 683

Einsätze: zehn © 2023 Getty Images Philipp Hofmann (VfL Bochum)

Einsatzminuten: 737

Einsätze: zwölf © Eibner Luca Pfeiffer (SV Darmstadt 98)

Einsatzminuten: 739

Einsätze: 13 © Jan Huebner