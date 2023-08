Bayer Leverkusen düpiert RB Leipzig im Duell der Mitfavoriten

Filip Kostic (Juventus Turin)

Juventus Turin will offenbar Filip Kostic nach nur einem Jahr wieder verkaufen. Das berichten übereinstimmend mehrere italienische Medien. Nach Informationen von "tuttomercato" soll sogar eine Rückkehr in die Bundesliga Thema sein – allerdings nicht zu Eintracht Frankfurt. Der VfL Wolfsburg sei demnach ein heißer Kandidat. In den vergangenen Jahren wurden die Wölfe immer wieder mal mit dem Offensivmann in Verbindung gebracht. © Marco Canoniero