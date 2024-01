Bayer Leverkusen: Rudi Völler glaubt an Titelchance der Werkself

Anzeige

Bayer Leverkusen hat als einziges Team aus Deutschland noch Titelchancen in drei Wettbewerben. Wenn es nach DFB-Sportdirektor Rudi Völler geht, wird Bayer 04 wenigstens eine Trophäe davon holen.

Der ehemalige Sportchef von Bayer Leverkusen, Rudi Völler traut seinem ehemaligen Team in dieser Saison mindestens einen Titel zu. "Ich lege mich nicht auf die Meisterschaft fest, aber sie werden am Ende der Saison etwas in Händen halten", sagte Völler im Interview mit der "Sport Bild".

Die Werkself führt die Tabelle in der Bundesliga an, steht im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart und im Achtelfinale der Europa League. "Die Chance ist riesig, dass Bayer 04 in dieser Saison mindestens einen Titel holt", sagte Völler und ist sich sicher: "Diese Mannschaft wird nicht einbrechen."

Aktuell hat die Mannschaft von Xabi Alonso bei einem Spiel mehr vier Punkte Vorsprung auf den FC Bayern München. Der Gegner im Achtelfinale des Europapokals steht noch nicht fest.