Bayer Leverkusen: Top-Talent Claudio Echeverri und Verteidiger Loic Bade kommen

  • Aktualisiert: 21.08.2025
  • 15:18 Uhr
  • SID

Die Kaderplanung von Bayer Leverkusen geht voran. Nach einigen Abgängen im Sommer hat Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes nachgerüstet: Mit Claudio Echeverri und Loïc Badé stoßen gleich zwei junge Talente zum Klub.

Bayer Leverkusen hat den argentinischen U20-Nationalspieler Claudio Echeverri ausgeliehen. Der offensive Mittelfeldspieler kommt für ein Jahr von Manchester City ins Rheinland und soll die erhoffte kreative Verstärkung sein.

Medienberichten zufolge soll der Werksklub keine Kaufoption für den 19-Jährigen besitzen.

"Ein feiner Fußballer – sehr dribbelstark, mit Zug zum Tor und immer in der Lage, seine Mitspieler gewinnbringend einzusetzen. Für einen wie Claudio kommen die Fußballfans ins Stadion", beschrieb Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes den Zugang: "Seine Kreativität wird unserem Spiel neue, attraktive Facetten verleihen."

ManCity hatte vor eineinhalb Jahren 18,5 Millionen Euro in Echeverri investiert und ihn direkt an River Plate zurück verliehen. Bei der U20-Südamerikameisterschaft traf das Top-Talent dann in neun Spielen insgesamt sechsmal. Bei der Klub-WM in den USA erzielte Echeverri im Sommer einen Treffer für City.

Innenverteidiger Badé aus Sevilla

Nach der Verpflichtung von Echeverri legte Leverkusen noch einmal nach – diesmal in der Defensive. Eine Stunde nach diesem Transfer gab der Werksklub bekannt, sich auch mit Innenverteidiger Loïc Badé gesichert zu haben.

Der Franzose kommt vom FC Sevilla und unterschrieb beim deutschen Vizemeister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.

"Mit Loïc Badé haben wir einen noch jungen, aber dennoch schon sehr erfahrenen Innenverteidiger für Bayer 04 gewonnen. Er war es gewohnt, in LaLiga in Spanien auch gegen absolute Weltklasse-Stürmer anzutreten", sagte Rolfes.

Und weiter: "Loïc ist physisch kompromisslos und spielintelligent, eine absolute Verstärkung unserer Verteidigungslinie. Mit dieser defensiven Gesamtbesetzung sind wir auf höchstem Niveau wettbewerbsfähig." Die Ablösesumme soll 25 Millionen Euro betragen, zu dieser können Boni in Höhe von vier Millionen Euro kommen.

Badé kam im Juni während des Finalturniers der Nations League im Spiel um Platz drei gegen die DFB-Elf zu seinem ersten Einsatz für Frankreich. Für Sevilla absolvierte er insgesamt 79 Spiele in der höchsten spanischen Spielklasse.

Bayer-Kader nimmt Gestalt an

Badé ist nach dem englischen U21-Europameister Jarrell Quansah der zweite Innenverteidiger, den der Werksklub nach dem Abgang von Abwehrchef Jonathan Tah in diesem Sommer verpflichtete.

Damit nimmt der Kader der Werkself kurz vor dem Bundesliga-Start am Samstag gegen die TSG Hoffenheim (ab 15:30 Uhr im Liveticker) immer mehr Formen an. Am Donnerstag wurde dazu der Abgang von Amine Adli zum Premier-League-Klub AFC Bournemouth perfekt.

