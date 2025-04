Bayer Leverkusen unter Zeitdruck: Lizenzentzug in der Bundesliga droht

Bayer Leverkusen droht Lizenzentzug

Gelingt der Neubau nicht in der verbleibenden Zeit, droht Leverkusen sogar der Lizenzentzug! Denn neben Teilen der Trainingsstätte soll die A1 auch über aktuelle Parkplätze der BayArena laufen. Neben der neuen Trainingseinrichtung müssen also auch Parkplätze auf Teilen der aktuellen Trainingsplätze errichtet werden. Außerdem braucht es neue Zufahrten und Rettungswege für das Stadion.

Diese sind für die Lizenzerteilung verpflichtend. "Der Campus ist für den gesamten Verein das zurzeit wichtigste strategische Projekt", macht Carro deutlich.

Ein Problem bleibt allerdings. "Bauen in Deutschland ist sehr herausfordernd", deutet Carro die schleppend verlaufenden Pläne seines Klubs an. In den vergangenen zehn Jahren wurden neben dem Rapsfeld bereits 70 andere Grundstücke in Stadtnähe erfolglos geprüft - das Rapsfeld ist also die letzte Lösung.