Real Madrid hat das Pokalfinale gegen den FC Barcelona verloren. Neben dem Platz leidet vor allem das Image, das durch die vielen Eklats des Klubs immer mehr Risse bekommt. Ein Kommentar.

von Tim Althoff

Real Madrid. Die Fußballwelt denkt bei diesem Namen an den schillerndsten Klub der Welt. Ein Name, der die größten Sportler des Planeten anzieht. Der Name ist majestätisch. Er steht für Titel, Könige und Weltfußballer. Doch wie lange noch?

Denn derzeit verbindet man den Namen Real Madrid nur noch mit Peinlichkeiten, Skandalen und purer Unsportlichkeit. Mit dem verlorenen Pokalfinale gegen den FC Barcelona ging dem Klub schon der dritte Titel in dieser Saison flöten.

Das ist bitter. Vor allem gegen den Erzrivalen. Doch was sich der Klub vor und nach dem Spiel leistete, ist viel schlimmer. Denn das Image des Vereins ist in ernsthafter Gefahr!

Was war passiert? Bereits vor dem Finale diffamierte Real auf dem klubeigenen TV-Sender den angesetzten Schiedsrichter Ricardo de Burgos Bengoetxea.