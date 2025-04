Anzeige

Urs Meier: Rüdiger muss mindestens drei Spiele gesperrt werden ran: Herr Meier, Antonio Rüdiger ist im Clasico komplett ausgerastet und warf unter anderem einen Gegenstand in Richtung von Schiedsrichter de Burgos Bengoetxea. Gibt es dafür irgendeine Entschuldigung? Urs Meier: Schlussendlich gab es auch noch andere Spieler, die in derselben Lage waren wie Rüdiger. Also warum da Rüdiger so extrem ausgerastet ist, weiß ich nicht. Ich kann mir nur vorstellen, weil das Ganze halt einfach im Vorfeld vor diesem Spiel schon aufgekocht wurde vonseiten von Real Madrid. Und dann ist natürlich dieses 3:2 in der Verlängerung. Das war dann schon Frust pur, aber das entschuldigt nicht, dass er so ausgerastet ist. Er war ja kaum mehr zu halten. Das habe ich auf diesem Niveau selten so erlebt.

ran: Welche Konsequenzen sollte es für Rüdiger geben? Meier: Anscheinend hat er ja irgendeinen Gegenstand Richtung Schiedsrichter geworfen, das geht natürlich überhaupt nicht. Das sind einfach solche Sachen, bei aller Emotionalität, bei allem Druck, den die Spieler haben, aber ich sage immer wieder dasselbe: Sie haben auch eine Vorbildfunktion. Alles, was gegen die Offiziellen ist - also Schiedsrichter, Assistenten und so weiter - geht einfach nicht und das muss schon bestraft werden. Ich denke, unter drei Spiele Sperre wird sich das nicht ausgehen. Der Verband muss hier ein klares Zeichen setzen und seine Schiedsrichter schützen. Da darf es auch keinen Unterschied zwischen kleinen und großen Klubs geben. Hier geht es auch um Glaubwürdigkeit. ran: Wie bewerten Sie die Leistung des Schiedsrichters gestern im Clasico? Meier: An sich war die Leistung des Schiedsrichters eigentlich gut, irgendwo zwischen Note 2 und 3. Er hatte kaum große Fehler drin, und den einen kurz vor Schluss bei dem Elfmeter hat er ja richtigerweise dank des Videoassistenten korrigiert. Dass er dann gegen Raphinha auch noch nachträglich die Gelbe Karte wegen einer Schwalbe gegeben hat, war auch gut. Das wird ja oft vergessen bei solchen Korrekturen. Allerdings war seine Kommunikation im Spiel nicht gut. Er hat viel zu viel geredet und mit seiner Art keine Ruhe ins Spiel gebracht. Das ist so ein Schiedsrichter, mit dem müsste man noch an seiner Körpersprache arbeiten.

Urs Meier fordert besseren Schutz für Schiedsrichter ran: Real hat vor dem Spiel ein Video über den Schiedsrichter veröffentlicht. Mit Fairplay hat das ja nichts zu tun. Meier: Überhaupt nicht. Aber wenn es nicht läuft, versucht man, mit so etwas einen Nebenkriegsschauplatz zu erstellen. Allerdings gibt man der Mannschaft damit schon im Vorfeld eine Argumentationsmöglichkeit und man hetzt die Spieler und das Umfeld auf. Das ist nicht gut. Das gibt es aber leider in verschiedenen Ländern. Ich habe gerade in der Türkei ein Spiel besucht, da war es genau dasselbe. Die Verbände müssen ihre Schiedsrichter einfach besser schützen. ran: Wie kann man das erreichen? Meier: Erstmal ist es wichtig, dass gewisse Sachen bestraft werden. In Italien wurde früher alles, was im Vorfeld eines Spiels gegen einen Schiedsrichter gesagt wurde - ob auf Pressekonferenzen oder dergleichen - sanktioniert und mit einer Geldstrafe belegt. Das hat dazu beigetragen, dass nichts gesagt wurde. Wenn man das allerdings so laufen lässt und nicht bestraft, warum sollten sie es dann unterlassen? Jose Mourinho hat das früher immer gemacht, später wurde er sogar kopiert. Es hieß dann, er sei clever gewesen. Vielleicht war es ja clever, aber es war unsportlich. Solche Unsportlichkeiten dürfen nicht durchgehen und ein starker Verband weiß, wie er das sanktionieren kann. Wir müssen die Glaubwürdigkeit in die Schiedsrichter und die Institutionen stärken.

ran: Real beschwerte sich ja auch über das Schiedsrichtersystem in Spanien an sich und nannte es "korrupt". Sie selbst leben ja in Spanien. Ist da etwas dran oder sind das haltlose Vorwürfe? Meier: In Spanien gibt es immer wieder solche Themen, angebliche Verstrickungen zwischen Videoassistenten und Vereinsmitarbeitern. Dadurch entstehen Unsicherheiten, es werden Unwahrheiten in den Medien transportiert. Und gibt es dann einmal strittige Entscheidungen, Elfmeter oder dergleichen, dann hat man seine Bestätigung. Es gibt einfach eine Unruhe im gesamten spanischen Schiedsrichterwesen, dadurch fehlt die Glaubwürdigkeit. Und das ist nicht gut. Wenn jemand glaubt, der Schiedsrichter sei nicht neutral, dann gibt es diese elendigen Diskussionen. Und die müssen gestoppt werden. Vielleicht muss man mal aufräumen und es müsste womöglich sogar jemand aus dem Ausland kommen, der Reputation hat und das ganze Schiedsrichterwesen neu aufstellt.

BVB-Treffer gegen Hoffenheim irregulär? "Hätte es auch laufen lassen" ran: Schauen wir nach Deutschland. Beim Spiel zwischen Hoffenheim und Dortmund sorgte der Siegtreffer von Waldemar Anton für heftige Diskussionen. War es für sie zuvor ein Foul von Chukwuemeka an Baumann? Meier: Ich muss eher sagen, nein. Ich hätte es auch laufen lassen. Der Torwart hat im Strafraum keinen Bonus. Baumann stellt seine Hände rein, bei einem anderen Spieler wäre es das Bein gewesen. Wenn es dann im Nachgang zu einem Kontakt kommt, dann ist es so. Fußball ist ein Kontaktsport, da kann das passieren. Es war auch kein gestrecktes Bein vom Dortmunder Spieler. Für mich spielt Chukwuemeka den Ball, und auch wenn er ihn nicht gespielt hätte, wäre es einfach ein unglücklicher Zusammenprall gewesen. Es ist ein Prellball, Chukwuemeka hat die Füße unten, Baumann hat die Hände unten, alles wunderbar. So wird heute Fußball gespielt. ran: Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer sprach von einer "Skandal-Entscheidung" ... Meier: Absolut nicht. Ich verstehe, dass es wehtut, wenn man so verliert. Bei einer klaren Fehlentscheidung hätte der Videoassistent hier auch eingegriffen. Solche Sachen muss man dann auch einfach akzeptieren. Die verteidigende Mannschaft sieht das eher als Foulspiel, die angreifende Mannschaft eher nicht als Foul. Ich gehöre zu der Fraktion, die sagt, dass so etwas passieren kann und zum Fußball gehört. Für mich ist das ein korrektes Tor.

Gelbe Karte für Kane: Urs Meier widerspricht DFB-Boss ran: In München gab es große Diskussionen um die Gelbe Karte für Harry Kane, der damit das Spiel in Leipzig und die mögliche Meisterschaftsentscheidung verpassen wird. Wie bewerten Sie die Situation? Meier: Als Schiedsrichter sollte man im Prinzip schon wissen, wie viele Gelbe Karten die Spieler haben. In dieser Situation wäre mir eine klare Ansage an Kane viel lieber gewesen als die Karte. Thomas Müller sprach ja in einem Interview von "Fingerspitzengefühl". Natürlich muss Kane den Ball nicht festhalten und man kann 100 Argumentationen finden, warum die Gelbe Karte korrekt ist. Und natürlich muss der Spieler wissen, dass er den Ball nicht festhalten darf. Aber man muss doch auch nicht immer nach etwas suchen. Also ich bin da schon eher bei Thomas Müller. Ich glaube, dem Schiedsrichter war nicht bewusst, welche Konsequenzen die Gelbe Karte hat. ran: Kane ärgerte sich ja auch über den Pfiff von Bastian Dankert zuvor wegen eines angeblichen Foulspiels an Jonathan Burkardt. War es überhaupt ein Foul? Meier: Für mich war es ein Foulspiel, aber das sind solche Dinge, bei denen es die Spieler manchmal gar nicht merken. Man sollte eben mehr die Spiele so leiten, wie es zum Beispiel ein Manuel Gräfe am Schluss gemacht hat oder wie es auch heute ein Deniz Aytekin oder Felix Brych macht, mit Persönlichkeit. Wenn du das in einer gewissen Art machst, passiert das auch gar nicht.

FC Bayern München: Umbruch im Sommer – diese Stars spielen um ihre FCB-Zukunft 1 / 14 © 2024 Getty Images Umbruch im Sommer – diese Stars spielen um ihre FCB-Zukunft

Der FC Bayern will zurück in die Top 4 der europäischen Teams – und dabei das Kunststück schaffen, die hohen Personalkosten wieder in den Griff zu kriegen. Spätestens seit der Verkündung des Abschieds von Thomas Müller ist klar: Beim Umbruch machen die Bayern auch vor großen Namen nicht Halt. © 2025 Getty Images Umbruch im Sommer – diese Stars spielen um ihre FCB-Zukunft

Ein Korsett aus neun Spielern sei laut "Bild" für die kommende Saison definitiv im Kader gesetzt: Die Torhüter Manuel Neuer und Jonas Urbig, die Abwehrspieler Alphonso Davies, der zuletzt seinen Vertrag verlängerte, sowie Josip Stanisic. Im Mittelfeld Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic sowie im Angriff Michael Olise und Harry Kane. ran zeigt, welche Stars dagegen wohl um ihre Bayern-Zukunft zittern müssen. © 2025 Getty Images Dayot Upamecano

Vor rund einem Jahr stand der Franzose schon einmal auf der Bayern-Streichliste, doch mit der Verpflichtung von Trainer Vincent Kompany gewann Upamecano einen klaren Fürsprecher. Aber: Aktuell stocken die Verhandlungen um eine Verlängerung des bis 2026 laufenden Vertrags: Laut "Bild" will Upamecano die Ausstiegsklausel von 120 Millionen Euro nach unten korrigieren, laut "Sky" strebe er außerdem fast das Doppelte seines aktuellen Gehalts von 7 bis 8 Millionen Euro an. Dabei muss Sportvorstand Max Eberl genau bei den Personalkosten einsparen. Ausgang offen. © 2025 Getty Images Minjae Kim

In Abwesenheit des derzeit verletzten Upamecano sollte Kim eigentlich der Abwehrchef sein. Doch zumindest beim Champions-League-Aus gegen Inter Mailand ging das gründlich schief. Nach zwei Saisons, in denen der Koreaner seine Klasse immer wieder, aber nie konstant abrufen konnte, sei laut "Bild" auch ein Verkauf denkbar. © 2025 Getty Images Eric Dier

Lange war es diese Saison still um den Engländer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Doch mit der Upamecano-Verletzung rückte der 31-Jährige wieder ins Rampenlicht, absolvierte seit dem 23. Spieltag alle Partien über die volle Spielzeit – und das zumeist solide. Laut "Sky" befinden sich Verein und Spieler in Gesprächen über einen neuen Vertrag. Eine Entscheidung steht aber noch aus. © 2025 Getty Images Sacha Boey

Seit seinem Wechsel zu den Bayern im Januar 2024 hat es der Franzose nie über die Rolle des sporadischen Einwechselspielers hinaus geschafft. Nur in 14 Pflichtspielen kam Boey in dieser Saison zum Einsatz. Überzeugen konnte er dabei noch seltener. Ein Abgang des 24-Jährigen im Sommer wäre nur folgerichtig. © 2025 Getty Images Raphael Guerreiro

Auch Guerreiro wäre ein Kandidat für einen Abgang. Sein großes Plus: Er ist unglaublich vielseitig einsetzbar, half den Münchnern sowohl als Linksverteidiger als auch im zentralen oder offensiven Mittelfeld schon aus. Sein Minus: Glänzen konnte der inzwischen 31-Jährige insbesondere gegen große Gegner in keiner seiner vielen Rollen. Ein Abgang im Sommer ein Jahr vor Guerreiros Vertragsende wäre möglich. © 2025 Getty Images Leon Goretzka

Leon Goretzka arbeitete sich unter Vincent Kompany vom Ausgemusterten zum fast immer spielenden Musterprofi. Dennoch häuften sich in den vergangenen Tagen die Berichte, dass die Bayern-Führung die Zukunft dennoch ohne den deutschen Nationalspieler plane – insbesondere, falls ein Transfer von Florian Wirtz zustande kommen sollte. Goretzka selbst hege laut "Bild" weiterhin keine Absicht, die Bayern vor Ende seines 2026 auslaufenden Vertrags zu verlassen. © 2025 Getty Images Joao Palhinha

Mit 51 Millionen Euro war Palhinhas Verpflichtung im vergangenen Sommer ein Kraftakt. Aber der Portugiese ist bei den Bayern kein Faktor und kommt in der Regel von der Bank. Nur fünf Pflichtspiele durfte der zentrale Mittelfeldspieler durchspielen. Sein Ex-Klub FC Fulham arbeitet laut Medienberichten an einer Rückholaktion – und dürfte bei den Münchnern damit offene Türen einrennen. © 2025 Getty Images Bryan Zaragoza

Der Spanier Bryan Zaragoza kam Anfang 2024 für 13 Millionen Euro aus Granada, absolvierte sieben Kurzeinsätze für die Bayern und ist diese Saison an den spanischen Erstligisten CA Osasuna ausgeliehen. Dort spielt Zaragoza solide, an die Topleistungen aus Granada, die ihn einst zum Nationalspieler machten, konnte er aber nicht anknüpfen. Bei Bayern dürfte der Linksaußen keine Zukunft haben. Es riecht nach Verkauf. © 2025 Getty Images Leroy Sane

Das vielleicht größte Fragezeichen der Bayern-Offensive: Monatelang lief Leroy Sane der Form seiner besten Tage hinterher. Im Frühling sah es dann plötzlich so aus, als sei der Knoten geplatzt. Vom FC Bayern hat Sane laut "Sky" ein Vertragsangebot vorliegen, das für ihn eine Gehaltskürzung bedeuten würde. Er selbst wolle bleiben. Doch dann folgte wieder fußballerische Sane-Magerkost gegen Inter Mailand. Laut "Sky" wollen sich Verein und Spielermanagement diese Woche zu neuen Gesprächen treffen. © 2025 Getty Images Kingsley Coman

Mit 17 Millionen Euro Jahresgehalt ist der Franzose einer der Bayern-Großverdiener. Dazu machen seine Verletzungsanfälligkeit und zuletzt inkonstante Leistungen einen Wechsel im Sommer wahrscheinlicher. Laut "Sky" soll Coman intern bereits seinen Wechselwunsch geäußert haben. Mit dem FC Arsenal stünde laut "Football Insider" außerdem bereits ein Interessent auf der Matte. Vieles spricht für einen Abgang des 28-Jährigen. © 2025 Getty Images Serge Gnabry

Auch Serge Gnabrys Bayern-Zukunft ist alles andere als sicher. Mit 13 Torbeteiligungen in 38 Pflichtspielen spielt der 29-Jährige eine eher unauffällige Saison. In den vergangenen Wochen war allerdings ein Aufwärtstrend erkennbar. Reicht das, um sich als Großverdiener mit 19 Millionen Euro Jahresgehalt für einen Verbleib zu empfehlen? 2026 läuft sein Vertrag aus. Der Sommer wäre die letzte Chance für die Bayern, einen Transfererlös für Gnabry zu erzielen. © 2025 Getty Images Mathys Tel

Nachdem der Franzose hinter Harry Kane kaum Einsatzzeit bekam, verliehen ihn die Bayern im Winter zu Tottenham Hotspur. Die Londoner haben eine Kaufklausel in Höhe von 60 Millionen Euro. Für die Bayern wäre ein derartiger Deal die Wunschlösung. Und auch Tel dürfte wenig Interesse daran haben, wieder hinter dem gesetzten Kane ins zweite Glied zu rücken.