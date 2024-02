Bayer Leverkusen vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern: "Wir wollen das Maximale"

Anzeige

Vor dem Duell mit dem FC Bayern strotzt Bayer Leverkusen vor Selbstvertrauen. Ruft der Klub bei einem Sieg gegen den Rekordmeister die Meisterschaft als Ziel aus?

Von Andreas Reiners und Martin Volkmar

Der Grat ist schmal an der Spitze.

Ein bisschen müssen sie die Euphorie in Leverkusen deshalb dann doch einfangen. Eine gewisse Bodenhaftung ist essenziell. Doch einen gewissen Teil der Begeisterung muss man laufen lassen, wenn Selbstvertrauen und Selbstverständnis eine Mannschaft förmlich durch eine Saison tragen.

Das richtige Maß zu finden, ist keine leichte Aufgabe.

Ja, ein bisschen mehr verbale Abteilung Attacke würde in der in den vergangenen Jahren an der Spitze so beschaulichen Bundesliga guttun. Allerdings haben sich einige Klubs in der Vergangenheit auch ordentlich den Mund verbrannt.

Fakt ist: Bei Bayer Leverkusen dreht trotz der unglaublichen Serie von 30 ungeschlagenen Pflichtspielen in dieser Saison, dem Einzug in das Pokal-Halbfinale und der Chance, im Topspiel gegen den FC Bayern am Samstag (ab 18:30 Uhr im Liveticker) auf fünf Punkte davonzuziehen, niemand durch.

Die Frage von ran, ob bei Bayer im Falle eines Sieges gegen den Rekordmeister die Meisterschaft offiziell als Ziel ausgerufen werde, beantwortet Klubchef Fernando Carro deshalb mit einem kontrolliert offensiven Ansatz.