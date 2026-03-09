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+++ Update, 14. März, 17:32 Uhr: Ergebnis 1:1 +++ In einem vollkommen verrückten Spiel bringt Bayern München das 1:1 bei Bayer Leverkusen trotz zweifacher Unterzahl über die Zeit. Im ersten Durchgang passierte nach frühem Treffer durch Aleix García noch relativ wenig. Allerdings sah Nicolas Jackson kurz vor der Pause die Rote Karte für ein brutales Foul. Danach wurde es sehr kurios. Bereits im ersten Durchgang wurde ein Tor von Tah wegen Handspiels zurückgenommen. Dasselbe passierte den Bayern im zweiten Durchgang ebenfalls. Trotz der Überzahl spielte Bayern nach vorne, öffnete so Räume für Leverkusener Großchancen, aber bekam auch immer wieder Einladungen der Werkself. So glich Luis Díaz aus, flog kurz vor Ende aber noch vom Platz, weil er einen Elfmeter schinden wollte. Im Anschluss wurde noch ein Tor von Hofmann zurückgepfiffen. Also hier war alles drin. Dennoch dürfte sich Bayer 04 heute eher übers Spiel ärgern, während die Münchner mit dem Schiedsrichter hadern.

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+++ Update, 14. März, 16:32 Uhr: Halbzeit 1:0 +++ Nach einer intensiven ersten Halbzeit führt Bayer Leverkusen mit 1:0 gegen Bayern München und ist auch noch in Überzahl! Bereits in der 6. Minute hatte Aleix García das Glück des Tüchtigen, als sein Schuss von Tah unhaltbar abgefälscht wurde. Im Anschluss machte Leverkusen nach bestem Wissen und Gewissen hinten dicht, suchte aber auch Konter nach vorne. Bayern fand dagegen praktisch keine Mittel, wobei erneut Tah Pech hatte, dass ein Tor von ihm vom VAR einkassiert wurde, weil er zuvor mit dem Ellenbogen am Ball war. Der VAR meldete sich dann auch kurz vor der Pause, weil Nicolas Jackson fast den Knöcheln von Terrier durchgetreten hatte. Nach kurzem Blick auf die Bilder gab Dingert entsprechend die Rote Karte. Jetzt haben die Bayern plötzlich den klaren Nachteil in diesem Duell!

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+++ Update, 14. März, 14:30 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++ Der FC Bayern München ändert seine Startelf in Leverkusen im Vergeich zum 6:1 in Bergamo auf zwei Positionen: Für Urbig steht Ulreich im Tor, für Gnabry beginnt Karl. Bei den Gastgebern gibt es vier Änderungen im Vergleich zum 1:1 gegen den FC Arsenal. Statt Palacios, Grimaldo, Maza und Kofane starten Culbreath, Fernandez, Tillman und Schick. Bayer Leverkusen: Blaswich - Quansah, Andrich, Tapsoba - Culbreath, Fernandez, Garcia, Poku - Terrier, Tillman - Schick Bayern München: Ulreich - Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic - Pavlovic, Kimmich - Diaz, Karl, Olise - Jackson

Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt? Partie: Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern

Wettbewerb: Bundesliga; 26. Spieltag

Datum: 14. März 2026

Uhrzeit: 15:30 Uhr

Austragungsort: BayArena (Leverkusen)

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Bayern gastiert heute in Leverkusen: Läuft die Bundesliga heute live im Free-TV? Nein. Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach wird nicht im Free-TV übertragen.

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Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München heute live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV? Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 15:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

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Bundesliga heute live: Wo kann ich B04 vs. FCB im Livestream sehen? Wer ein Pay-TV-Abo bei Sky hat, kann den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ besteht die Möglichkeit, den Stream via WOW TV abzurufen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

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FC Bayern zu Gast in Leverkusen: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Bundesliga? Einen Liveticker zu Leverkusen gegen Bayern gibt es wie gewohnt auf ran.de.

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