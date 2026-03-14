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BVB hält Verfolger auf Abstand

Borussia Dortmund hat sein letztes verbliebenes Minimalziel weiter fest im Blick. Durch das 2:0 (1:0) gegen den FC Augsburg hielt das Team von Trainer Niko Kovac die Verfolger im Rennen um den zweiten Platz der Bundesliga auf Distanz.

Der BVB startet auch dank des souveränen Erfolgs mit einem komfortablen Vorsprung in den Endspurt.

Karim Adeyemi (13.) und Tor-Debütant Luca Reggiani (59.) trafen für die Dortmunder, für die es in dieser Saison nach dem Aus im DFB-Pokal und in der Champions League nur noch darum geht, die Vizemeisterschaft hinter Bayern München und damit die erneute Königsklassen-Teilnahme abzusichern. Ansonsten bestimmen längst die Personalplanungen für die neue Saison die Gespräche.

Der geplante Umbruch beim BVB sorgte auch rund um die Partie am Samstag für Aufsehen. Julian Brandt, Niklas Süle und Salih Özcan werden den Klub verlassen, das ist seit dieser Woche klar. Felix Nmecha verlängerte seinen Vertrag (bis 2030). Gespannt blicken die Fans nun auf Nico Schlotterbeck, dessen Zukunft noch ungeklärt ist.

Der Nationalspieler stand auch im Fokus, weil er seinen Bruder und Gegner Keven Schlotterbeck bei der Platzwahl begrüßen durfte. Die Kapitäne ihrer Teams gingen sich auf dem Feld aber zunächst aus dem Weg.

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Adeyemi erst eiskalt, dann an die Latte

Andere sorgten für die Höhepunkte - etwa Adeyemi, der in der Spitze für Serhou Guirassy begann und die erste Chance eiskalt nutzte. Im Fallen setzte er sich stark durch und schob ein.

Die Dortmunder kontrollierten das Spiel, leisteten sich zugleich aber einige Unsauberkeiten und Fehler. Einen Patzer von Waldemar Anton ließ Rodrigo Ribeiro bei der einzigen FCA-Chance ungenutzt (23.). Erst nach einer halben Stunde erhöhte der BVB wieder die Schlagzahl, eine höhere Führung wäre durchaus verdient gewesen.

Maximilian Beier (29.) und Adeyemi (33.) trafen jeweils die Latte, FCA-Torhüter Finn Dahmen lenkte den Ball beinahe mit der Faust ins eigene Tor (30.). Dazu köpfte Beier knapp drüber (44.).

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Reggiani trifft bei zweitem Startelf-Einsatz

Die Augsburger, die sich mit starken Auftritten inzwischen im Mittelfeld der Tabelle festgesetzt haben, blieben auch nach dem Seitenwechsel harmlos. Dortmund verwaltete die Führung und erhöhte zu einem günstigen Zeitpunkt.

Der 18-jährige Reggiani, der erst zum zweiten Mal in der Bundesliga-Startelf des BVB stand, köpfte nach einer Ecke seinen ersten Treffer und ließ sich ausgiebig feiern. Auch in der Schlussphase erspielte sich der BVB weitere Möglichkeiten.

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