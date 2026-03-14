BVB hält Verfolger auf Abstand

Borussia Dortmund hat sein letztes verbliebenes Minimalziel weiter fest im Blick. Durch das 2:0 (1:0) gegen den FC Augsburg hielt das Team von Trainer Niko Kovac die Verfolger im Rennen um den zweiten Platz der Bundesliga auf Distanz.

Der BVB startet auch dank des souveränen Erfolgs mit einem komfortablen Vorsprung in den Endspurt.

Karim Adeyemi (13.) und Tor-Debütant Luca Reggiani (59.) trafen für die Dortmunder, für die es in dieser Saison nach dem Aus im DFB-Pokal und in der Champions League nur noch darum geht, die Vizemeisterschaft hinter Bayern München und damit die erneute Königsklassen-Teilnahme abzusichern. Ansonsten bestimmen längst die Personalplanungen für die neue Saison die Gespräche.

Der geplante Umbruch beim BVB sorgte auch rund um die Partie am Samstag für Aufsehen. Julian Brandt, Niklas Süle und Salih Özcan werden den Klub verlassen, das ist seit dieser Woche klar. Felix Nmecha verlängerte seinen Vertrag (bis 2030). Gespannt blicken die Fans nun auf Nico Schlotterbeck, dessen Zukunft noch ungeklärt ist.

Der Nationalspieler stand auch im Fokus, weil er seinen Bruder und Gegner Keven Schlotterbeck bei der Platzwahl begrüßen durfte. Die Kapitäne ihrer Teams gingen sich auf dem Feld aber zunächst aus dem Weg.