Bayer Leverkusen vs. FC Bayern - die Stimmen: Wütender Thomas Müller vermisst "Eier"

Anzeige

Thomas Müller macht sich nach der Niederlage bei Bayer Leverkusen im Interview richtig Luft und bekommt Rückendeckung von Bayern-Trainer Thomas Tuchel.

Bayer Leverkusen gilt nach dem 3:0-Erfolg im Topspiel gegen den FC Bayern endgültig als Favorit auf die Deutsche Meisterschaft. Fünf Punkte Vorsprung hat das Team von Trainer Xabi Alonso jetzt bereits vor den Münchnern.

Thomas Müller war nach Abpfiff richtig angefressen und beklagte im Stile eines Oliver Kahn fehlende "Eier". Die wichtigsten Stimmen im Überblick.

Thomas Müller (FC Bayern München)

... über die Niederlage: "Man muss natürlich erstmal Bayer Leverkusen gratulieren, absolut verdienter Sieg. Bei der Analyse können wir uns kurz halten. Ich bin dementsprechend angefressen. Was mir fehlt, und deshalb sage ich es auch öffentlich, ist: Im Training zeigen wir deutliche bessere Ansätze, weil wir da mutig sind, weil wir da frei Fußball spielen. Und da können wir unseren Oliver Kahn zitieren: Im Spiel fehlen mir teilweise die Eier und diese Freiheit. Wir haben eine Verkopftheit in unserem Spiel, vor allem mit Ball. Wenn du Leverkusen siehst, da ist auch nicht jeder Schachzug geplant. Wenn der Grimaldo rechts außen auftaucht, obwohl er eigentlich Linksverteidiger ist. Die spielen Fußball, die suchen Lösungen, da bietet sich einer an. Wenn er merkt, der Raum ist zu, dann zieht er sich zwei Meter rauf. Das machen wir auch, aber nicht in dem Spiel, wenn der Druck da ist. Und das erwarte ich von unserer Mannschaft und vom FC Bayern immer, dass wir Spieler zwar den Druck spüren. Aber es muss einem auch Energie geben."

... über die Ideenlosigkeit der Bayern: "Ich verstehe auch nicht, wenn es mal zäh ist und ein abwartendes Spiel ist, dann bring den Ball öfter in die gegnerische Hälfte, spiel mal einen langen Ball! Von mir aus auch hinten einfach ins Aus. Dann gibt's Einwurf, da können wir zustellen und den Druck in der gegnerischen Hälfte haben. Da spielen wir von A nach B, von B nach C und keiner hat die Freiheit, einfach zu zocken."

... auf die Frage, welche Schuld der Trainer trägt: "Es gibt nicht immer ein warum. Ich versuche gerade zu erklären, was mir in unserem Spiel fehlt. Und wenn es im Training da ist und der Trainer diese Dinge anspricht, dann müssen wir auch mal die Spieler anpacken. Und heute waren wir nicht da. Wir haben 3:0 verloren. Es waren genügend Spieler auf dem Platz von internationalem Format. Und deswegen brauchst du gar nicht in Richtung Trainer gehen."