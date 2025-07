Bayer 04 Leverkusen: Patrik Schick fordert Verstärkungen nach Abgängen von Wirtz, Xhaka und Co.

Patrik Schick von Bayer 04 Leverkusen hat nach den schmerzhaften Abgängen von Florian Wirtz, Granit Xhaka und Co. Verstärkungen gefordert.

Für Bayer Leverkusens Torjäger Patrik Schick braucht die Werkself nach den schmerzhaften Abgängen diverser Leistungsträger dringend Verstärkungen für den Kader. "Wir hoffen jetzt momentan, dass wir noch ein paar gute Spieler holen. Denn wir sind momentan nicht in einer Position, in der wir um den Titel in der Bundesliga kämpfen können", sagte der Tscheche im Interview mit "Sky".

Der Vizemeister steht nach den Verlusten von Ausnahmekönner Florian Wirtz, Abwehrchef Jonathan Tah, Flügelspieler Jeremie Frimpong und Anführer Granit Xhaka vor einem Neustart unter Trainer Erik ten Hag.