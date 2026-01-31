Vier Elfmeter, einige weitere strittige Szenen. Am 20. Spieltag der Bundesliga standen die Schiedsrichter im Mittelpunkt. In der Regel kein gutes Zeichen. Selten wird eine Strafstoß-Entscheidung von der verursachenden Mannschaft kommentarlos hingenommen. Doch am 20. Spieltag der Bundesliga war der Ärger besonders groß. Gegebene und nicht gegebene Elfmeter sowie andere strittige Entscheidungen kamen bei einigen Mannschaften nicht gut an. ran hat die besten Stimmen (Sky) zusammengetragen.

Hamburger SV - FC Bayern München 2:2 Kimmich verursacht einen Elfmeter, Olise hätte einen nicht gegebene gerne gehabt. In der Nachspielzeit erhitzte ein vermeintliches Handspiel von Capaldo die Bayern-Gemüter. Und dann wurde auch noch ein Foul an Stanisic ihm selbst angelastet. Nach Abpfiff entlud sich der Bayern-Frust - auch in den Katakomben. Ein Teil des Trainerteams soll laut "Bild" die Schiri-Kabine von Harm Osmers aufgesucht haben. Hamburger SV - FC Bayern München: Viele Vierer beim Rekordmeister, Karl fällt durch - Noten und Einzelkritik der FCB-Stars

Bayern patzt in Hamburg: Chance für Verfolger Harry Kane (FC Bayern) laut "Bild" in den Katakomben: "The worst I've ever met in football" (Der Schlechteste, den ich je im Fußball getroffen habe). Manuel Neuer (FC Bayern) in den Katakomben: "Wenn der Schiedsrichter nach dem Spiel ein Thema ist, dann ist es nie ein gutes Zeichen. Ich glaube, es ist immer am besten, wenn der Schiedsrichter nicht thematisiert wird. Weil dann weiß man, dass er das Spiel unter Kontrolle hatte. Aber wenn man so oft auch gefragt wird, dann spricht es nicht dafür." Max Eberl (Sportvorstand FC Bayern): "Ein Schiedsrichter, der etwas überfordert war aus meiner Sicht, der viele Situationen nicht gut eingeschätzt hat. Das ist meine Meinung, keine Entschuldigung." Josip Stanisic (FC Bayern) laut "Bild" über den Schiedsrichter: "Katastrophal." Vincent Kompany (Trainer, FC Bayern): "Wenn man als Gespann 16 Minuten 'additional time' gibt, dann ist was passiert im Spiel. Ich will jetzt nicht über die Schiedsrichter lästern, das hab ich bislang in 18 Monaten noch nicht gemacht. Aber wenn du so viel nachspielen lässt insgesamt ... das heißt, dass nicht nur die 22 Spieler auf dem Rasen das Spiel beeinflussen. Da gibt es auch andere Leute."

RB Leipzig - Mainz 05 1:2 Eigentlich lief es nach Plan für die Gastgeber. Harder sorgte für die 1:0-Führung. Doch noch vor der Halbzeitpause kippte das Spiel - wegen eines mehr als fragwürdigen Elfmeters für Mainz, bei dem ein Zweikampf zwischen dem Mainzer Tietz und dem Leipziger Raum als Foul von Raum gewertet wurde. Amiri nahm das Elfergeschenk zum 1:1 dankend an. Kurz nach Wiederanpfiff setzen die Mainzer noch einen drauf. Leipzig schäumt. Abstiegskandidat Mainz schockt Leipzig David Raum (RB Leipzig): "Die Schiedsrichter treffen die Entscheidungen. Ich habe keine Lust mehr zu diskutieren. Er pfeift sofort, da muss sich jeder seine eigene Meinung bilden." Ole Werner (Trainer, RB Leipzig): "Wir können diese Sachen nicht direkt beeinflussen. Für mich ist es kein Elfmeter, für beide Spieler auch nicht. Das ist ein deutlicher Indikator." Willi Orban (RB Leipzig): "Man kann ihn diskutieren, für mich ist es kein hundertprozentiger Elfmeter. Beide möchten zum Ball. Das war natürlich bitter für uns, weil dann schon ein kleiner Bruch im Spiel war." Niko Bungert (Mainz 05): "Der Elfmeter war vielleicht etwas glücklich, aber aber das hatten wir auch schon in die andere Richtung. Über 90 Minuten war das heute ein verdienter Sieg."

