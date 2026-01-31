- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Die Bayern indes sollten nach diesem Unentschieden, das sich für Torwart Manuel Neuer wie eine Niederlage angefühlt hatte, endgültig gewarnt sein. Der Titelkampf in der Bundesliga könnte sich noch als komplizierter erweisen, als man es sich noch bis vor wenigen Tagen hätte vorstellen können.

- Anzeige -

FC Bayern offenbart vorne und hinten Probleme Denn schon zum zweiten Mal in Folge haben die Bayern ein Spiel nicht gewonnen, weil sie erstens aus ihrem erneut vorhandenen Chancenplus nicht genug Kapital geschlagen und zweitens in der Abwehr ungewöhnlich fehleranfällig agiert haben. Darüber hinaus stellen sich nach dem zugegebenermaßen harten Januar mit sieben Spielen innerhalb von drei Wochen auch personelle Fragen. Lennart Karl etwa wirkte wie schon bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg vor einer Woche phasenweise unkonzentriert und nicht so kreativ wie noch in vielen Spielen zuvor. Trainer Vincent Kompany muss sich überlegen, ob er dem jungen Shootingstar im nicht ganz so harten Februar doch noch mal eine kleine kreative Pause gönnt, in der sich Karl auch für den Kopf wieder die nötige Frische holen kann. Auch die Zukunft von Dayot Upamecano sollte nun schnellstmöglich – notfalls auch mit einer Trennung nach Saisonende - geklärt werden, damit die ständigen Debatten um eine Vertragsverlängerung den Verein nicht noch mehr belastenden, als sie es ohnehin schon tun.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

FC Bayern verlieren Punkte gegen Abstiegskandidaten Denn, und das sollte den Bayern noch mehr zu denken geben als die jüngsten Ergebnisse an sich: Sie verloren die Punkte nicht etwa gegen Topklubs aus der Bundesliga, sondern gegen Teams, die mittendrin im Abstiegskampf stecken. Die schwereren Gegner wie Hoffenheim, Stuttgart und Dortmund kommen erst noch. Klar: Sollte der BVB am Sonntagabend die Vorlage aus Hamburg nicht nutzen und gegen Schlusslicht Heidenheim ebenfalls Punkte liegen lassen, wäre der Bayern-Vorsprung immer noch komfortabel.