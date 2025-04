+++ Update, 4. April, 12:45 Uhr: BVB will Schnapper in der Schweiz machen +++

+++ Update, 14. April, 20:20 Uhr: Wechsel zu Benfica - BVB verliert U17-Torjäger Diego Castel-Branco +++

Bundesligist Borussia Dortmund verliert U17-Torjäger Diego Castel-Branco.

Das hat der Berater des 16-Jährigen bei "Sky" bestätigt. Demnach wechselt das BVB-Nachwuchstalent im Sommer 2025 ablösefrei nach Portugal zu Benfica Lissabon.

Erst kürzlich feierte das BVB-Juwel sein Debüt in der U19 der Dortmunder, ansonsten geht er in der U17 auf Torejagd und das sehr erfolgreich. In der laufenden Saison gelangen ihm in 21 Partien bereits 18 Treffer.