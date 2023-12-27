In Europas Top-Ligen ist das Sommer-Transferfenster seit einiger Zeit geschlossen. Wir blicken nun auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte für den Januar 2026. ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 16. Februar, 10:35 Uhr: Nächster 100-Millionen-Euro-Transfer für Liverpool? +++ Beim FC Liverpool läuft es alles andere als rund. Die Titelverteidigung in der Premier League ist mehr als nur weit weg, aktuell ist sogar die Qualifikation für Europa in Gefahr. Um zurück in die Erfolgsspur zu kommen, denken die Verantwortlichen wohl an die Rückkehr zu altbekannten Mitteln: die Investition von unzähligen Millionen. Laut übereinstimmenden britischen Medienberichten haben die Reds Anthony Gordon von Newcastle United ins Visier genommen. Der Außenstürmer und Teamkollege von Nick Woltemade soll demnach für rund 100 Millionen Euro zu haben sein, sollte sich Newcastle zu einem Verkauf durchringen. Die Konkurrenz um den Offensivspieler ist demnach aber groß. So sollen auch der FC Arsenal und Manchester City hinter dem 24-Jährigen her sein. Vorteil für Liverpool: Gordon ist in der Stadt geboren und kickte in seiner Jugend bereits für die Reds. Laut "CaughtOffside" würde er den LFC im Vergleich zu anderen Klubs priorisieren. Schon 2024 soll an einem Wechsel von Gordon nach Liverpool gearbeitet worden sein, der Deal zerschlug sich aber auf der Zielgeraden. Mit hochpreisigen Verpflichtungen kennt sich Liverpool derweil bereits aus. Im vergangenen Sommer wurden mehr als 480 Millionen Euro ausgegeben, darunter 125 Millionen für Florian Wirtz und 145 Millionen für Alexander Isak.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 09. Februar, 12:05 Uhr: Denkt Flick an einen Barca-Abschied? +++ Beim FC Barcelona stehen im März Präsidentschaftswahlen an und je nach Ausgang könnte sich damit wohl auch die Zukunft von bzw. für Hansi Flick entscheiden. Wie die Sportzeitung "Marca" berichtet, könnte Flick bei einem Wahlsieg von Herausforderer Victor Font möglicherweise im Sommer 2026 von sich aus gehen. Hintergrund soll dabei die Personalie Deco sein, der aktuell Sportdirektor bei den Katalanen ist. Demnach kündigte Font während seines Wahlkampfs bereits an, dass Deco im Falle seines Sieges keine Zukunft im Verein mehr habe. Genau dies stößt aber Flick wohl auf, ihm und Deco wird ein enges Verhältnis nachgesagt, weshalb der deutsche Trainer möglicherweise als Konsequenz eines Font-Wahlsieges und Deco-Rauswurfs selbst vorzeitig und von sich aus die Koffer packen könnte. Flicks Vertrag bei Barca läuft eigentlich noch bis zum Sommer 2027. Die Unterstützung des Deutschen gilt daher dem aktuellen Klub-Präsidenten Joan Laporta, der sich im März der Wiederwahl stellt. "Anderthalb Jahre sind für einen Trainer, vor allem hier in Barcelona, eine lange Zeit. Ich bin sehr glücklich, für diesen Klub zu arbeiten. Der Präsident ist der Grund, warum ich hier bin. Wir werden sehen, was bei der Präsidentschaftswahl passiert", sagte Flick im Januar.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 04. Februar, 23:33 Uhr: Ex-Klub Flamengo buhlt um Vinicius Junior +++ Kehrt Real Madrids Topstar Vinicius Junior womöglich im besten Fußballer-Alter nach Brasilien zurück? Sein Ex-Klub Flamengo aus Rio de Janeiro träumt jedenfalls von einer Heimkehr des verlorenen Sohnes. "Sein Vertrag läuft bald aus. Er hat mir ein schönes Geschenk geschickt, ein signiertes Trikot. Man kann nur um solche Spieler kämpfen, wenn sie wirklich kommen wollen. Es hängt mehr von Vini ab als von uns. Die Tür steht Vini immer offen", sagte Flamengos Sportdirektor Jose Boto. Der Vertrag des 25-Jährigen bei den Madrilenen läuft 2027 aus - ein Umstand, der Flamengo hoffen lässt. "Der Vertrag läuft aus, wir müssen nichts an Real Madrid zahlen", sagte Boto. Allerdings würde Vinicius wohl Gehaltsforderungen stellen, die der Klub vom Zuckerhut kaum erfüllen kann. Zumal fraglich ist, ob den Flügelstürmer eine Rückkehr nach Brasilien sportlich reizen würde. Mit Real kann er um die großen europäischen Titel spielen, allerdings gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Gerüchte über einen Abschied des Nationalspielers. Vor allem mit Ex-Trainer Xabi Alonso kam Vinicius nicht zurecht, dessen Nachfolger Alvaro Arbeloa schwärmte indes von seinem Schützling. "Ich habe das Glück, in Vini einen der besten Fußballer der Welt im Team zu haben", sagte der frühere Real-Profi. Vinicius kam bereits in jungen Jahren zu Flamengo und durchlief dort seine komplette fußballerische Ausbildung. Am Tag seines 18. Geburtstages wechselte er 2018 für 45 Millionen Euro zu Real.

+++ 04. Februar, 17:04 Uhr: Alexis Mac Allister im zweiten Anlauf zu Real Madrid? +++ Der argentinische Weltmeister Alexis Mac Allister soll laut "The Athletic" erneut das Interesse von Real Madrid auf sich gezogen haben. Nachdem eine Verpflichtung im Sommer 2023 nicht klappte und sich der Mittelfeldspieler für einen Wechsel von Brighton & Hove Albion zum FC Liverpool entschieden hat, könnten die "Königlichen" demnach im Sommer 2026 einen neuen Anlauf versuchen. Mac Allister könnte in Madrid die Lücke füllen, die Toni Kroos und Luka Modric durch ihre Abgänge im Mittelfeld Reals hinterließen. Zunächst entschieden sich die Real-Bosse sowohl nach Kroos' Karriereende 2024 als auch dem Modric-Abgang 2025 dagegen, externen Ersatz zu verpflichten. Doch mittlerweile soll dem Bericht nach ein Umdenken stattgefunden haben. Der Vertrag des 27-jährigen Mac Allister in Liverpool läuft noch bis zum Sommer 2028. Neben ihm werden auch noch Vitinha (Paris St.-Germain) und Enzo Fernandez (Chelsea) als mögliche Kandidaten für das Real-Mittelfeld gehandelt.

- Anzeige -