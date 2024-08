Borussia Dortmund: Beim BVB hätte Maxi Beier hätte vielleicht einmalige Chance

Anzeige Maximilian Beier steht wohl auf dem Sprung zu Borussia Dortmund. Für den 21-Jährigen kein Transfer ohne Risiko – aber einer, der ihm Schwung für eine große Karriere geben könnte. Von Justin Kraft Maximilian Beier will offenbar zum BVB. Nach Informationen von "Sky" hat sich der Hoffenheim-Stürmer für eine Zukunft in Schwarzgelb entschieden. Borussia Dortmund will Niclas Füllkrug ersetzen, der für rund 30 Millionen Euro zu West Ham gewechselt ist. Viel Geld, das nun reinvestiert werden soll. Demnach werde Dortmund ein erstes Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro inklusive Boni abgeben. Für den BVB, der Youssoufa Moukoko und Sebastien Haller dem Vernehmen nach noch abgeben möchte, wäre Beier schon deshalb ein guter Transfer, weil der Angreifer flexibel einsetzbar ist. Seine Paradeposition ist zwar die auf der Neun, doch sein Profil erlaubt es ihm, auch als hängende Spitze oder gar als Flügelstürmer einen guten Einfluss auf das Spiel zu nehmen. Insofern würde das den Druck aus dem Konkurrenzkampf mit Serhou Guirassy etwas herausnehmen – denn beide können ja auch zusammen starten. Ganz ausklammern kann man die Situation dennoch nicht. Der BVB spielte in der Vergangenheit überwiegend mit Ein-Stürmer-Systemen und Beiers Anspruch wird es sein, auf seiner stärksten Position eingesetzt zu werden. Guirassy erzielte in 28 Bundesliga-Einsäten für Stuttgart in der vergangenen Saison 28 Tore.

Inwiefern schaufelt sich Beier mit einem Wechsel zum BVB also eine eigene Falle? Oder ist der Konkurrenzkampf genau das, was der DFB-Stürmer jetzt braucht?

Maximilian Beier: Ein Stürmertyp, der in Dortmund funktioniert Klar ist: Der Hoffenheimer ist bereit für den nächsten Entwicklungsschritt. Bei der TSG ist er bereits der beste Offensivspieler. In der vergangenen Saison traf er in 33 Partien 16-mal, bereitete drei Tore vor. Seine Leistungen führten dazu, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann ihn mit zur EM nahm. Beier dürfte also mit ordentlich Selbstvertrauen kommen, sollte der Transfer über die Bühne gehen. Zumal gerade Dortmunds Offensive einen Spieler wie ihn braucht: Unberechenbar, schnell, sehr aktiv ohne Ball. Beier sucht ständig die Tiefe, weiß die Schwächen seiner Gegenspieler eiskalt auszunutzen. Ein Stürmertyp, der in Dortmund eigentlich immer funktioniert hat. Anders als Guirassy übrigens. Auch er verfügt über viele Qualitäten – insbesondere sein Abschluss und sein Kopfballspiel ragen heraus. Doch der ehemalige Stuttgarter ist nicht so dynamisch wie Beier und abhängiger davon, dass seine Mitspieler ihn in Szene setzen. Gerade Vorgänger Füllkrug bekam mehrfach beim BVB zu spüren, wie schnell der Druck wächst, wenn man nicht gut eingebunden ist. Für Guirassy lief in Stuttgart zuletzt alles perfekt, in Dortmund wird er sich sehr umgewöhnen müssen.

Beier kann den Konkurrenzkampf mit Guirassy gewinnen Beier scheint weniger abhängig zu sein von einem konkreten System. Und Guirassy startet zudem noch mit einer Verletzung in die Saison, was den Anpassungsprozess komplizierter macht. Das ist die große Chance für Beier. Zumal der sich mit diesem Schritt auch beim DFB festspielen könnte. Im Fokus von Nagelsmann steht er ohnehin schon. Denn auch bei Füllkrug gibt es zumindest kleine Fragezeichen. Bei West Ham muss sich der 31-Jährige erstmal durchsetzen – und seine Form dann bis zur WM 2026 halten. Natürlich ist das viel Konjunktiv für Beier, aber gerade mit Blick auf seine DFB-Zukunft täte ihm der Wechsel zu einem Klub gut, der auch international regelmäßig vertreten ist. Das Selbstvertrauen für die Konkurrenzkämpfe bringt er mit. "Wer nicht schießt, kann auch nicht treffen", sagte er im Februar, nachdem er innerhalb von nur drei Minuten einen 1:2-Rückstand zu einem 3:2-Sieg für die TSG gedreht hatte – ausgerechnet in Dortmund. Beier ist ein überragender Konterspieler, der sehr geradlinigen und einfachen Fußball spielt.

BVB: Beier bringt alles mit Genau das also, was die Offensive der Dortmunder dringend benötigt. Keinen zu verkopften Stürmer, sondern einen, der nicht nachdenkt und den direkten Weg zum Tor sucht. Zumal Beier auch in ein Profil passt, das der BVB eigentlich gern auf dem Transfermarkt sucht: Jung und entwicklungsfähig. Dass junge Spieler in Dortmund die Zeit bekommen, die sie benötigen, ist kein Geheimnis. Zwar hat der BVB in den letzten Jahren ein Stück weit seinen Ruf eingebüßt, doch mit Lars Ricken an der Spitze will man wieder an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen – auch in der Spielerausbildung. Beier käme sicher nicht als kompletter Stürmer, aber Nuri Sahin steht für einen offensiven Fußball mit vielen Positionswechseln, hoher Dynamik und hoher Aggressivität. Eine Art Fußball, die Beiers Fähigkeiten begünstigen könnte.

Transfers in Bundesliga und 2. Bundesliga: Fixe Wechsel im Sommer 2024 - BVB holt Außenverteidiger von ManCity 1 / 26 © Bongarts/Getty Images Diese Transfers im Sommer 2024 stehen bereits fest

Die Zweitliga-Saison 2024/25 startet am Abend. auch die Bundesliga beginnt in wenigen Wochen. Die Vorbereitungen laufen dementsprechend auf Hochtouren. Die Top-Transfers hat ran im Überblick. (Stand: 3. August 2024) © IMAGO/Kirchner-Media Yan Couto (Borussia Dortmund)

Der BVB hat sich mit dem brasilianischen Außenverteidiger verstärkt, das gab der Klub offiziell bekannt. Demnach einigten sich die Schwarz-Gelben mit Manchester City auf eine einjährige Leihe. Im Fall, dass "bestimmte sportliche Kriterien" erfüllt werden, erfolgt ein dauerhafter Wechsel im Anschluss. Couto spielte zuletzt leihweise für den FC Girona und trainierte am Samstag direkt mit. © IMAGO / GEPA pictures/SID/IMAGO/GEPA pictures/ Mathias Mandl Timo Horn (VfL Bochum)

Timo Horn kehrt in die Bundesliga zurück, der VfL Bochum verpflichtet den Ex-Nationalspieler für zwei Jahre. Horn hatte den 1. FC Köln voriges Jahr nach 21 Jahren verlassen und nach einem halben Jahr ohne Verein für sechs Monate bei RB Salzburg angeheuert. Dort konnte sich der Keeper jedoch nicht durchsetzen, daher folgte die Trennung im Sommer und nun der Transfer in den Ruhrpott. © 2024 Getty Images Pascal Groß (Borussia Dortmund)

Der BVB hat sich mit Nationalspieler Pascal Groß verstärkt. Der defensive Mittelfeldspieler kommt für kolportiert 7 Millionen Euro (kann noch auf 10 steigen) von Brighton & Hove Albion zur Borussia. Damit ist groß der teuerste Neuzugang über 31 der Dortmunder Klubgeschichte. "Pascal hat sich in den vergangenen Jahren zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt", merkte Lars Ricken an. © Ulrich Wagner Maurice Krattenmacher (FC Bayern München)

Der FC Bayern hat zwei Talente von dem Drittligisten SpVgg Unterhaching verpflichtet. Maurice Krattenmacher (18) wechselt nach München wechselt. Der Mittelfeldspieler war bis 2017 für die Jugend des FC Bayern aktiv, wechselte nach Unterhaching und war zuletzt Stammspieler in der 3. Liga (1 Tor, 7 Vorlagen). Er könnte zunächst verliehen werden, laut der "tz" z.B. nach Ulm. Das zweite verpflichtete Talent ist... © foto2press Gibson Nana Adu (FC Bayern München, verliehen an Unterhaching)

... der erst 16-jährige Adu. Dieser stammt ursprünglich aus der Jugend von Mainz 05, wechselte 2022 nach Unterhaching, wurde in dieser Saison zehn Mal eingewechselt und schoss ein Tor. Er bleibt zunächst leihweise in Unterhaching, sodass er seine Entwicklung fortsetzen kann. Bayern-Nachwuchschef Jochen Sauer sagt: "Wir trauen beiden Spielern zu, dass sie ihren Weg im Profifußball machen." © RHR-Foto Amin Younes (FC Schalke 04)

Schalke 04 hat Ex-Nationalspieler Amin Younes unter Vertrag genommen. Der 30-Jährige hatte bereits "seit einigen Wochen" am Training der zweiten Mannschaft teilgenommen und wurde nun als "fester Bestandteil" der Profimannschaft verpflichtet. Laut Klubangaben unterschrieb er einen Vertrag bis 2026. Seit Vertragsende in Saudi-Arabien bei Al-Ettifaq im vergangenen Sommer war der Flügelstürmer vereinslos. © 2024 Getty Images Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf)

Fortuna Düsseldorf hat die Kaufoption für Leihspieler Christos Tzolis gezogen und den Flügelstürmer fest von Norwich City verpflichtet. Laut der "Bild" überwies der Klub aus dem Rheinland rund 3,5 Millionen Euro nach England, im Falle eines Bundesliga-Aufstiegs wären wohl fünf Millionen Euro fällig gewesen. Aber... © Beautiful Sports Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf)

... ein Verbleib war dennoch keine Option. Wie die Fortuna in Person von Klaus Allofs (Vorstand Sport & Kommunikation) offenbarte, hatte der 22-Jährige eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Von dieser machte der FC Brügge Gebrauch und lotste Tzolis nach Belgien. Mit 22 Treffern wurde Tzolis in der Zweitliga-Saison 23/24 Torschützenkönig. © IMAGO/Sportfoto Rudel Jeff Chabot (VfB Stuttgart)

Der VfB Stuttgart bastelt weiter an seinem CL-Kader und landet den nächsten Transfercoup! Innenverteidiger Jeff Chabot kommt von Bundesliga-Absteiger Köln - und das zum Schnäppchenpreis. Die Schwaben zogen die Ausstiegsklausel in Höhe von kolportierten 4,5 Millionen Euro. © IMAGO/Eibner Justin Diehl (VfB Stuttgart)

Bereits zuvor hatte Stuttgart schon den Transfer von Top-Talent Justin Diehl bekanntgegeben. Der 19-jährige Offensivspieler kommt ebenfalls ablösefrei vom 1. FC Köln. Beim VfB unterschreibt er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Für den FC absolvierte Diehl neun Bundesligaspiele. Dafür bombte er in der Regionalliga West alles auseinander (12 Tore, 9 Vorlagen in 19 Spielen). Ein absoluter Coup für den VfB. © Nordphoto Nick Woltemade (VfB Stuttgart)

Der Vizemeister hat außerdem die Verpflichtung von Nick Woltemade bekannt gegeben. Nach Vertragsende bei Werder Bremen kommt der 22-jährige Offensivspieler ablösefrei und erhält bei den Schwaben einen Vertrag bis 2028. Woltemade kam in der vergangenen Saison in 30 Bundesliga-Spielen für die Norddeutschen zum Einsatz und erzielte dabei zwei Treffer. © IMAGO/Steinsiek.ch Yannick Keitel (SC Freiburg)

Und der dritte ablösefreie Neuzugang des VfB! Keitel kommt nach Vertragsende in Freiburg ebenfalls zum Bulltarif (wie Diehl und Woltemade). Der variable einsetzbare Zentrumsspieler (IV, DM, ZM) mauserte sich bei den Breisgauern in der zweiten Saisonhälfte zum Stammspieler, stand in den letzten sechs Saisonspielen auch aufgrund der vielen Verletzungen jeweils 90 Minuten auf dem Platz. © Pressefoto Baumann Jamie Leweling (VfB Stuttgart)

Nachdem Außenbahnspieler Jamie Leweling in dieser Saison auf Leihbasis von Union Berlin für die Schwaben gespielt hatte, wurde der 23-Jährige nun fest verpflichtet und mit einem Vertrag bis zum 2028 ausgestattet. Leweling kam in diesem Jahr in allen 38 Pflichtspielen für den VfB zum Einsatz und erzielte in der Bundesliga vier Tore und vier Assists. Die Kaufoption liegt laut "Sky" bei rund fünf Millionen Euro. © Chai v.d. Laage Mathias Honsak (1. FC Heidenheim)

Darmstadt 98 wird in der kommenden Saison in der 2. Liga antreten, Mathias Honsak bleibt hingegen erstklassig. Der Angreifer wechselt nach Ablauf seines Vertrags von den "Lilien" nach Heidenheim und unterschrieb einen Kontrakt bis zum Ende der Saison 2026/27. In der laufenden Spielzeit kommt der Österreicher auf 2 Scorerpunkte in 21 Bundesliga-Partien. © IMAGO/Eibner/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Silas Schuelle Sirlord Conteh (1. FC Heidenheim)

Sirlord Conteh wird der nächste Sommer-Neuzugang beim 1. FC Heidenheim. Wie der Verein bestätigt, kommt der 27-Jährige Angreifer vom SC Paderborn an die Brenz. Hier erhält er einen Vertrag bis 2027. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. © Kessler-Sportfotografie Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt)

Neuer Rekordtransfer bei Eintracht Frankfurt! Der Klub zieht die 16 Millionen Euro schwere Kaufoption im Leihvertrag von Hugo Ekitike. So teuer war noch kein SGE-Neuzugang der Adler. Vergangenen Sommer kam der französische Stürmer für eine Leihgebühr 3,5 Millionen Euro von Paris Saint Germain. Nun bleibt er auch über den Sommer hinaus. © Beautiful Sports Patrick Osterhage (SC Freiburg)

Zur kommenden Saison wird sich Patrick Osterhage das Trikot des SC Freiburg überstreifen. Wie der Klub bekannt gab, wechselt der zentrale Mittelfeldspieler vom VfL Bochum in den Breisgau. Die Ablöse soll laut "Kicker" im einstelligen Millionenbereich liegen. Der 24-Jährige kam 2021 von Borussia Dortmund II zum VfL. Für die Bochumer absolvierte er bisher 56 Bundesligapartien. © www.imago-images.de/SID/IMAGO/H. Langer Eren Dinkci (SC Freiburg)

Aktuell ist Eren Dinkci von Werder Bremen an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Beim Aufsteiger zeigt der Außenstürmer starke Leistungen. Nach der Saison geht es für den 22-Jährigen jedoch nicht zurück an die Weser. Der SC Freiburg hat zugeschlagen und verpflichtet Dinkci dank einer Ausstiegsklausel für fünf Millionen Euro. Sein Marktwert wird von "transfermarkt" aktuell bereits auf zehn Millionen Euro geschätzt. © Noah Wedel Julian Niehues (1. FC Heidenheim)

Der 1. FC Heidenheim hat sich die Dienste von Julian Niehues vorzeitig für die Saison 2024/25 gesichert. Der 1,95 Meter große defensive Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei vom 1. FC Kaiserslautern zu den Heidenheimern, der 22-Jährige unterschrieb einen Kontrakt bis zum Sommer 2027. © AAP Nestory Irankunda (FC Bayern München)

Bereits perspektivisch wurde das australische Talent Nestory Irankunda vom FC Bayern München verpflichtet. Nachdem Irankunda im Februar 2024 volljährig wurde, kommt er zu Beginn der Transferperiode im Sommer 2024 offiziell zum deutschen Rekordmeister. Für den Flügelflitzer soll der FCB über drei Millionen Euro Ablöse an Adelaide United bezahlt haben. © Photo News Maarten Vandevoordt (RB Leipzig)

Sogar schon im April 2022 sicherte sich RB Leipzig das belgische Torhüter-Talent Maarten Vandevordt von KRC Genk. Von Beginn an war aber klar, dass das Eigengewächs noch einige Zeit in Genk reifen sollte. Nun wird der mittlerweile 22-Jährige im Sommer 2024 tatsächlich nach Leipzig wechseln. Er soll den Sachsen zehn Millionen Euro Ablöse wert gewesen sein. © AFLOSPORT Krisztian Lisztes (Eintracht Frankfurt)

Für kolportierte 4,5 Millionen Euro schnappte sich Eintracht Frankfurt im September 2023 ebenfalls sehr vorausschauend das ungarische Spielmacher-Juwel Krisztian Lisztes. Der Sohn des gleichnamigen früheren Bundesliga-Profis spielt die Saison 2023/24 bei Ferencvaros Budapest zu Ende und startet zur neuen Spielzeit bei den Hessen in die Vorbereitung. © ZUMA Wire Kamil Grabara (VfL Wolfsburg)

Da der Abgang der langjährigen Nummer 1, Koen Casteels, in Wolfsburg früh feststand, konnten sich die Niedersachsen schon perspektivisch einen neuen Stammkeeper sichern. Der Pole Kamil Grabara vom FC Kopenhagen soll in die Fußstapfen von Casteels treten, bringt unter anderem schon Champions-League-Erfahrung mit. Als Ablöse waren zuletzt 13,5 Millionen Euro im Gespräch. © Eibner Europa Marco Grüll (SV Werder Bremen)

Auch Werder Bremen hat schon weit vor dem Ende der Saison 2023/24 einen Neuzugang für den Sommer präsentiert: Marco Grüll. Der österreichische Offensivspieler wechselt ablösefrei von Rapid Wien an die Weser. Laut "Bild" soll Grüll bei Werder einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet haben. © Fotostand Iago (EC Bahia)

Nach fünf Jahren beim FCA wird Iago seine Zelte in Deutschland abbrechen. Die Rückkehr des Außenverteidigers in seine brasilianische Heimat zu EC Bahia ist schon besiegelt. Trotz seines bevorstehenden Abganges kommt Iago für die Fuggerstädter immer noch regelmäßig zu Bundesliga-Einsätzen. Er kostete einst kolportierte 6,5 Millionen Euro Ablöse, geht im Sommer 2024 nun ablösefrei.