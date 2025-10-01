Borussia Dortmund: Bier und Bratwürste sorgen für einen Mega-Umsatz beim BVB

Die Einnahmen am Bier- und Wurststand spülen bei Borussia Dortmund viel Geld in die Kassen. Lediglich im DFB-Pokal muss sich der BVB die Einnahmen teilen.

Bier und Bratwurst sind für viele Fußball-Fans ein fester Bestandteil des Stadion-Besuchs.

Dies lässt die Kassen bei den Bundesligisten ordentlich sprudeln. Ganz besonders bei Borussia Dortmund, die im Signal Iduna Park mit 81.365 Zuschauern die höchste Kapazität haben.