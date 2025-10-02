Borussia Dortmund vs. RB Leipzig live: Bundesliga-Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund empfängt am 6. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 RB Leipzig. Hier könnt ihr das Duell live verfolgen.

Borussia Dortmund hat sich in der neuen Bundesliga-Saison als "Bayern-Jäger" Nummer eins etabliert.

Mit RB Leipzig wartet auf den BVB am 6. Spieltag allerdings eine schwere Aufgabe. Die Sachsen starteten unter Neu-Trainer Ole Werner ebenfalls gut in die Spielzeit und könnten die Dortmunder mit einem Sieg sogar überholen. Ist in dieser Saison sogar mehr drin für die "Roten Bullen"?

Linksverteidiger David Raum will davon vorerst nichts wissen. Das verriet er im Interview mit "RTL/ntv und sport.de": "Also erstmal bin ich kein Fan davon, jetzt nach fünf Spieltagen direkt große Ziele zu setzen. Was ich sagen kann und was auch kein Geheimnis ist: Wir als RB Leipzig wollen international Fußball spielen."

Punkte gegen einen starken BVB würden bei diesem Vorhaben sicherlich helfen.

So verfolgt ihr das Spiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig im TV, Livestream und Liveticker.