Duell gegen Freiburg
Borussia Mönchengladbach: Eugen Polanski sieht auch ohne Roland Virkus "sehr viel Unterstützung"
- Aktualisiert: 03.10.2025
- 15:26 Uhr
- SID
Trotz des Rücktritts von Sportchef Roland Virkus mahnt Interimstrainer Eugen Polanski bei Borussia Mönchengladbach zur Ruhe - und sieht seine Rolle nicht beeinflusst.
Trainer Eugen Polanski sieht seine Arbeit bei Borussia Mönchengladbach durch das Aus für Sportchef Roland Virkus nicht beeinträchtigt. Er sei "kurz sprachlos" gewesen angesichts der Entscheidung, sagte Polanski am Freitag vor dem Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg (Sonntag ab 19.30 Uhr im Liveticker).
"Trotzdem wissen wir auch, wie dieser Job eben manchmal sein kann." Virkus war nach dem teils desaströsen Auftritt der Mannschaft beim 4:6 gegen Eintracht Frankfurt zurückgetreten.
Für Polanski war es erst das zweite Spiel als Chef der Profis, er hatte "bis auf Weiteres" die Nachfolge von Gerardo Seoane angetreten. Auch ohne Virkus erhalte er nun aber "sehr, sehr viel Unterstützung", sagte der 39-Jährige.
Borussia Mönchengladbach: "Differenzierte" Aufarbeitung nötig
Auch Klub-Präsident Rainer Bonhof sei "persönlich zu mir ins Büro gekommen. Das heißt, ich spüre die Unterstützung, um diesen sportlichen Turnaround zu schaffen."
Das Spiel gegen Frankfurt, bei dem es nach 47 Minuten 0:6 stand, sei differenziert analysiert worden. "Die Spieler wissen, was sie für einen Mist gemacht haben", sagte Polanski.
"Wir haben klar Sachen benannt, die wir so nie wieder sehen wollen. Wir haben aber auch Dinge genannt, die trotzdem ordentlich waren. Wir haben einen sehr guten Fokus in der Woche gehabt, wir hatten gute Trainingseinheiten. Man darf gespannt sein, wie wir das dann am Sonntag hinkriegen." Die Borussia geht als Tabellenletzter in den 6. Spieltag.
Borussia Mönchengladbach entlässt Gerardo Seoane: Entscheidung um Eugen Polanski - die Trainer-Kandidaten
Gladbach entlässt Trainer Seoane: Die Nachfolge-Kandidaten
Borussia Mönchengladbach hat Trainer Gerardo Seoane nach nur drei Bundesliga-Spieltagen entlassen. Nach dem verkorksten Saisonstart, der in der 0:4-Heimniederlage gegen Werder Bremen seinen Tiefpunkt fand, müssen die "Fohlen" sich bereits frühzeitig neu aufstellen. ran zeigt, welche Kandidaten für die Seoane-Nachfolge in Frage kommen. Auch interessant: Borussia Mönchengladbach - Gladbach-Legende Karlheinz Pflipsen: "Ist tödlich"
Eugen Polanski (Interimstrainer)
Die Zukunft von Eugen Polanski entscheidet sich erst nach der Verpflichtung eines neuen Sportdirektors. Das erklärte Geschäftsführer Stefan Stegemann in der Rheinischen Post. "Der erste Stein, der fallen muss, ist der neue Sportliche Leiter. Den wollen wir zeitnah finden. Die Trainerfrage bleibt bis dahin offen", sagte Stegemann ...
Eugen Polanski (Interimstrainer)
Trotz der desaströsen ersten Halbzeit der Borussia beim 4:6 gegen Eintracht Frankfurt darf sich der Interimstrainer also weiter Hoffnungen auf eine Weiterbeschäftigung bei der Borussia machen. Stegemann bekräftigt das. Sollte der Posten von Sportgeschäftsführer Virkus länger unbesetzt bleiben "und wir sehen gute Entwicklungen", bleibe die Trainer-Frage "vielleicht auch nicht so lange offen."
Pellegrino Matarazzo (vereinslos, zuletzt TSG Hoffenheim)
Der ehemalige TSG-Coach Matarazzo soll sich laut "Sport 1" bereits in Gesprächen mit der Borussia befinden. Zuvor hatte der "Kicker" den 47-Jährigen als Kandidaten genannt. Seit seiner Entlassung im November 2024 ist Matarazzo ohne Team. Für den gebürtigen Amerikaner spricht seine Erfahrung, so stand er von Dezember 2019 bis Oktober 2022 insgesamt 100 Pflichtspiele für den VfB Stuttgart an der Seitenlinie.
Martin Demichelis (vereinslos, zuletzt CF Monterrey)
Wird ein ehemaliger Star des FC Bayern neuer Trainer bei der Borussia? Wie der "Kicker" berichtet, soll Demichelis zum Kandidatenkreis für die Nachfolge von Seoane zählen. Der 44-Jährige wurde im vergangenen Mai als Trainer des Monterrey CF aus Mexiko entlassen und stünde damit umgehend zur Verfügung. Zuvor stand Demichelis unter anderem auch bei River Plate in Argentinien an der Seitenlinie sowie bei diversen Jugendmannschaften des deutschen Rekordmeisters.
Edin Terzic (vereinslos, zuletzt Borussia Dortmund)
Der ehemalige Trainer des BVB will wieder ein Team übernehmen und es könnte laut eigener Aussage "sofort losgehen". In Dortmund hatte der 42-Jährige von Dezember 2020 bis Sommer 2021 sowie von Juli 2022 bis Ende Juni 2024 insgesamt 128 Pflichtspiele an der Seitenlinie gestanden. Der "Kicker" bringt Terzic ebenfalls als Anwärter auf den Trainerstuhl in Mönchengladbach ins Spiel.
Roger Schmidt (vereinslos, zuletzt Benfica Lissabon)
Der 58-Jährige wird seit Jahren immer wieder mit einer Bundesliga-Rückkehr in Verbindung gebracht. Auch nach dem Seoane-Aus in Gladbach muss sein Name genannt werden. Zuletzt trainierte Schmidt von Juli 2022 bis August 2024 Benfica. Die "Bild" bezweifelt in einem Bericht über den erfahrenen Coach jedoch, ob BMG sein Gehalt überhaupt stemmen könnte. In der Bundesliga stand er bis Anfang 2017 in insgesamt 125 Pflichtspielen für Bayer Leverkusen an der Seitenlinie.
Urs Fischer (vereinslos, zuletzt Union Berlin)
Mit dem Schweizer könnten die "Fohlen" ebenfalls einen sehr erfahrenen Mann verpflichten. Fischer war bis November 2023 als Trainer von Union Berlin tätig und führte die "Eisernen" einst bis in die Bundesliga und sogar bis in die Champions League. Seitdem ist der 59-Jährige vereinslos.
Bo Svensson (vereinslos, zuletzt Union Berlin)
Der Däne spielte einst selbst einenhalb Jahre für die Borussia, ehe der Defensivspieler zu einer Säule bei Mainz 05 wurde. Später trainierte der heute 46-Jährige auch das Team und machte dabei 104 Pflichtspiele an der Seitenlinie. Deutlich kürzer und weniger erfolgreich verlief das Kapitel bei Union Berlin. Dort fehlte der Erfolg, wo er als Nachfolger von Fischer bereits nach nur einem halben Jahr Ende Dezember 2024 wieder gehen musste.
Lucien Favre (vereinslos, zuletzt OGC Nizza)
Oder kommt es zur ganz großen Feel-Good-Story? Der 67-Jährige ist seit seiner Entlassung in Nizza im Januar 2023 ohne neuen Klub. Favre ist einer der erfolgreichsten Trainer in der jüngeren Vereinsgeschichte der Borussia. In der Bundesliga leitete er bis Dezember 2020 auch für 110 Pflichtspiele Borussia Dortmund an. An Erfahrung kann es kaum jemand mit dem Schweizer aufnehmen. Die Frage wird sein, ob man es Favre erneut zutraut, die Mannschaft in die Spur zu bringen, oder er mittlerweile zu lange aus dem Geschäft raus ist und sein Spielstil noch für den modernen Fußball geeignet ist.
Raphael Wicky (vereinslos, zuletzt BSC Young Boys)
Bereits vor einigen Monaten war Wicky als möglicher Seoane-Ersatz gehandelt worden. Nun ploppt sein Name erneut auf. Der ehemalige Spieler des HSV stand zuletzt bei den Young Boys Bern unter Vertrag – wie einst Seoane. Mit den Schweizern gewann der 48-Jährige 2022/23 das Double, im März 2024 folgte die Trennung.