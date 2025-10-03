Borussia Mönchengladbach: Eugen Polanski sieht auch ohne Roland Virkus "sehr viel Unterstützung"

Trotz des Rücktritts von Sportchef Roland Virkus mahnt Interimstrainer Eugen Polanski bei Borussia Mönchengladbach zur Ruhe - und sieht seine Rolle nicht beeinflusst.

Trainer Eugen Polanski sieht seine Arbeit bei Borussia Mönchengladbach durch das Aus für Sportchef Roland Virkus nicht beeinträchtigt. Er sei "kurz sprachlos" gewesen angesichts der Entscheidung, sagte Polanski am Freitag vor dem Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg (Sonntag ab 19.30 Uhr im Liveticker).

"Trotzdem wissen wir auch, wie dieser Job eben manchmal sein kann." Virkus war nach dem teils desaströsen Auftritt der Mannschaft beim 4:6 gegen Eintracht Frankfurt zurückgetreten.

Für Polanski war es erst das zweite Spiel als Chef der Profis, er hatte "bis auf Weiteres" die Nachfolge von Gerardo Seoane angetreten. Auch ohne Virkus erhalte er nun aber "sehr, sehr viel Unterstützung", sagte der 39-Jährige.